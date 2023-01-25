Курс “Повернення рідного Дому” на платформі Sunshine At Home допоможе знайти сили пережити трагедію

Реалії нашого життя такі, що велика кількість українців, що зіткнулися з агресією російських військ, з тих чи тих обставин втратили своїх близьких, будинки, роботу та віру в майбутнє. Кожен із нас на це реагує по-різному. Одні починають активну діяльність, інші впадають в депресію та заперечують те, що відбувається навколо. Після таких травматичних подій, звернувшись по допомогу, професійні терапевти розкажуть вам, як подолати тугу за домом на Курсі «Повернення рідного Дому».

Як не зневіритися у випадку незворотних матеріальних втрат

Кожен із нас по-своєму долає стрес. Коли страх усвідомлений та відпрацьований у терапевтичному сенсі, приходить розуміння незворотності втрати речей, які ще недавно робили наше життя комфортним. Одні втратили квартиру, коли у їхній будинок влучив снаряд чи ракета, інші змушені залишити рідні місця, виїхавши за кордон, рятуючи своїх дітей. Курси Sunshine At Home допоможуть впоратися зі втратою та дадуть відповідь на питання, як емоційно “відпустити” та змиритися з втратою матеріальних речий, які раніше були важливою та необхідною частиною життя.

Війна забрала будинок, але ви та ваші рідні живі. Згадаймо, що життя – головна цінність людини.

Ваша квартира зруйнована, але у вас залишилися близькі друзі та знайомі, які обов’язково прийдуть на допомогу. Не нехтуйте спілкуванням, адже воно надає нам сил і енергії, наповнюючи наше життя емоційним змістом.

Не варто зациклюватися на втраті та постійно озиратися назад, шкодуючи про неї. Натомість, краще будувати плани, ставлячи перед собою маленькі та великі цілі, фокусуючись на тому, що у вас зараз є і чого ви хочете досягти в майбутньому.

Найгірший варіант — це “завмерти” і закритися від оточуючих. Не дозволяйте цьому статися! Безумовно, існує певна категорія людей, які здатні самостійно впоратися з тяжкою втратою, але чи це ви? Тому, не варто нехтувати допомогою. На Платформі Sunshine At Home є можливість долучитися до практик з психологічної реаблітації, на яких вам допоможуть впоратися з емоційним горем. Навіть, якщо ви не встигли на початок курсу, всі пропущені лекції можете подивитися у записі.

Психологічна адаптація у чужій країні

У зв’язку з початком повномасштабної війни багато українців були змушені залишити свої рідні будинки та виїхати за кордон. Велика кількість наших земляків відправилася до Польщі, трохи менше до Німеччини, Чехії, Угорщини та інших країн Європи.

Переїзд у таких умовах за кордон не може бути райдужним та безтурботним. Навіть, якщо зважати на відносну безпеку тих місць, люди все одно стикаються з великою кількістю труднощів. З’являються виклики, пов’язані з незнанням мови, пошуком житла, роботи тощо. Такі обставини справляють чималий психологічний тиск, у людини може з’явитися почуття безпорадності, у зв’язку з чим може виникнути депресія.

У питаннях: “як вистояти фізично, морально та ментально, знайти сили адаптуватися до нових реалій у чужій країні та прийняти втрату дому” — допоможе психологічна практика на курсі.

Відчуття «не у своїй тарілці» чи почуття сорому — поширені виклики вимушених переселенців. Пережита трагедія зі втратою будинку не могла не вплинути на психологічний стан. Важливо розуміти свої почуття, приймати їх і шукати допомогу для повернення внутрішньої опори і стійкості.

Наша Платформа допоможе вам впоратися з переживаннями щодо втрати житла чи вимушеного переїзду. Ми виведемо вашу енергію на новий життєвий рівень та допоможемо скоригувати емоційний стан.