Суспільство

Imagine Dragons зняли кліп у деокупованому українському селі та розповіли історію 14-річного Сашка

10 Травня 2023 20:49
108
читать на русском →
музика, United24

Американський гурт Imagine Dragons презентував короткометражний фільм на композицію “Crushed”, що був знятий в Україні. Його режисером став Тай Арнольд, друг UNITED24 і автор найпопулярніших відеокліпів гурту. Мета релізу цього фільму — підтримати напрям “Відбудова України” фандрейзингової платформи UNITED24.

Фільм розповідає реальну історію 14-річного хлопчика на ім’я Сашко. Його рідне село Новогригорівка було окуповане росіянами протягом п’яти місяців, допоки його не звільнили українські військові. Сашко вижив завдяки тому, що переховувася у бомбосховищі.

“Історія Сашка розриває серце, як і тисячі подібних історій людей, що відчайдушно потребують допомоги. Навіть сьогодні сім’я Сашка живе без електропостачання та не може користуватись жодними іншими комунальними послугами. Ми сподіваємося, що люди скористаються можливістю зробити внесок через UNITED24 та поділяться інформацією задля відбудови України”, — прокоментував Ден Рейнольдс, фронтмен гурту.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Травня 2023 18:56
102

ЗСУ змусили росіян відступити на два км на окремих ділянках, – Сирський
10 Травня 2023 20:49
108

Imagine Dragons зняли кліп у деокупованому українському селі та розповіли історію 14-річного Сашка
10 Травня 2023 18:11
63

Чехія передасть Україні ЗРК “Куб”, а також “відносно велику” кількість ракет — Павел
10 Травня 2023 17:55
62

В мережі опублікували відео уламків російської ракети “Кинджал”, яку збили в Україні
10 Травня 2023 16:34
73

Батько й син продавали зброю через інтернет. У них вилучили цілий арсенал
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Наши “этнические русские”, или Защита Каспарова
Евгений КОМАРОВСКИЙ

10 советов для хорошего сна
Александр КИРШ

ДроНЛО по мордору: пока что — очень гуманно
Віталій ПОРТНИКОВ

Дым над куполом Сенатского дворца
Александр КИРШ

О соглашении по скрещиванию русских женщин с китайцами
Юрий БИРЮКОВ

Трансформація
усі думки