Imagine Dragons зняли кліп у деокупованому українському селі та розповіли історію 14-річного Сашка

Американський гурт Imagine Dragons презентував короткометражний фільм на композицію “Crushed”, що був знятий в Україні. Його режисером став Тай Арнольд, друг UNITED24 і автор найпопулярніших відеокліпів гурту. Мета релізу цього фільму — підтримати напрям “Відбудова України” фандрейзингової платформи UNITED24.

Фільм розповідає реальну історію 14-річного хлопчика на ім’я Сашко. Його рідне село Новогригорівка було окуповане росіянами протягом п’яти місяців, допоки його не звільнили українські військові. Сашко вижив завдяки тому, що переховувася у бомбосховищі.

“Історія Сашка розриває серце, як і тисячі подібних історій людей, що відчайдушно потребують допомоги. Навіть сьогодні сім’я Сашка живе без електропостачання та не може користуватись жодними іншими комунальними послугами. Ми сподіваємося, що люди скористаються можливістю зробити внесок через UNITED24 та поділяться інформацією задля відбудови України”, — прокоментував Ден Рейнольдс, фронтмен гурту.