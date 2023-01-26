Суспільство

Ігнат про ракетну атаку: очікуємо понад 30 ракет

26 Січня 2023 09:43
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війна

Росія підняла у повітря шість бомбардувальників Ту-95. Очікується, що РФ випустить по Україні понад 30 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

“Близько шести Ту-95 попередньо з району Мурманської області вилетіли і зробили пуски ракет. Очікуємо понад 30 ракет, які вже в принципі почали з’являтися у різних областях, працює ППО. Так, були вибухи, зокрема у Вінницькій області”, – сказав він.

За його словами, ворог більшої уваги надає центру України, тому може спрямовувати туди ракети. Ігнат також зазначив, що Росія, за попередньою інформацією, випустила ракети Х-101 та Х-505. Даних про морські пуски крилатих ракет поки немає.

При цьому речник наголосив, що Росія поки не запускала дрони-камікадзе.

“Поки що теж інформації про дрони немає. Але зазвичай ми знаємо, що дрони вони використовують у нічний час, щоб як можна більше їх пролетіло непоміченими”, – нагадав він.


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