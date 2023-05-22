ГУР про події на Бєлгородщині: військові створюють “смугу безпеки”, операцію проводять виключно громадяни Росії

У Головному управлінні розвідки прокоментували події на території Бєлгородської області РФ.

Про це в коментарі Суспільному заявив представник ГУР МО Андрій Юсов.

“Легіон “Свобода Росії” та “РДК” проводять операцію на території Бєлгородської області для створення “смуги безпеки” для захисту цивільних українців”, – йдеться в повідомленні.

За його словами, операцію проводять виключно громадяни Росії.

Раніше повідомлялось, що бійці “Російського Добровольчого корпусу” провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.