Суспільство

Головний удар ще попереду, – Маляр

20 Червня 2023 20:52
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війна

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що на всіх напрямках, де почався контрнаступ Збройних сил, відбувається поступовий рух. Але головний удар ще попереду.

За словами Маляр, на півдні наступ триває на декількох напрямках, і «там усе відбувається за планом, який встановлений військовими».

«Там є певні просування на всіх напрямках, де рухаються наші військові. Але ворог просто так не буде здавати зайняті позиції, і тому тривають запеклі бої та дуже потужний двобій… Ми поступово, невеликими кроками, але дуже впевнено рухаємося вперед», — зазначила вона.

Заступниця міністра розповіла, що росіяни мінують поля, і навіть є інформація, що в Запорізькій області мінують населені пункти, не попереджаючи людей, які там проживають.

Водночас, як додала Маляр, є напрямки, де окупанти навпаки наступають, а українські війська перебувають в обороні. Це зокрема Куп‘янський і Лиманський напрямки.

Вона підкреслила, що некоректно оцінювати результативність дій військових лише кілометрами або кількістю звільнених населених пунктів, «тому що критеріїв оцінки дуже багато». За її словами, це цілий комплекс оцінювання, і перед військовими ставиться багато завдань.

«Ми повинні розуміти, що ті завдання, які перед військовими ставляться, вони виконують, і поступовий рух відбувається на всіх напрямках, де почався наступ. Але, безумовно, головний удар іще попереду», — резюмувала Маляр.


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