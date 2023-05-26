Суспільство

Харківські комунальники скаржаться на крадіжки контактної мережі електротранспорту

26 Травня 2023 14:53
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електропостачання

У Харкові частіше стали красти контактну мережу електротранспорту, що інколи призводить до зупинки наземного транспорту.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської міської ради.

“Це призводить до зупинки руху трамваїв та тролейбусів на тривалий час та щомісячно завдає значної шкоди комунальному господарству міста”, — йдеться у повідомленні.

У мерії зазначають, що подальше викрадення мереж може призвести до скасування або значного скорочення деяких маршрутів. Зокрема, йдеться про трамвай №16 та №27.

“Звертаємо вашу увагу, що спеціалісти з ремонту контактних мереж працюють лише у денний час та на спеціальному автотранспорті, тому, якщо ви побачили осіб, які проводять будь-які роботи на контактній мережі у нічний час або без спеціального автомобіля — це ймовірні крадії”, — йдеться у повідомленні.

Якщо ви маєте інформацію про тих, хто може бути причетний до викрадення елементів мережі, можна повідомити про них за наступними цілодобовими телефонами:

  • +38 (050) 437-08-08;
  • +38 (050) 437-07-07;
  • +38 (057) 729-84-07 або 102.

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