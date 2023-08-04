Харків — місто-герой, яке стало символом мужності, відваги та непохитності

На телеканалі “1+1 Україна” вийшов новий випуск “Мосейчук+”, у якому ведуча Наталії Мосейчук відвідала незламне місто-герой Харків, яке стало символом мужності, відваги та непохитності.

На початку повномасштабного вторгнення Росія була впевнена, що візьме його одразу, проте захисники міста дали гідну відсіч і вигнали окупантів.

“Харків вразив. Дуже. Я побачила не місто. Я побачила пораненого воїна зі зброєю, готовою до бою. Харків-воїн перев’язаний у багатьох місцях поранень, з них сочиться кров, щодня, але він не йде з позицій. Для мене після нашого побачення Харків більше не місто. Він просто людина. З мільйонами доль. З чорними будинками-шпаківнями, з яких пішло життя. Харків- з вибитими вікнами-очима. Вони ще не скоро побачать сонце. Харків! Так хочеться тебе обійняти і сказати “дякую” за те, шо ти обрав нас усіх, що ти обрав Україну”, – каже Мосейчук.