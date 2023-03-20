Суспільство

Ганна Маляр розповіла, як оборона Бахмута впливає на хід війни

20 Березня 2023 17:21
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Оборона Бахмута дозволяє зменшити наступальний потенціал російських військ, а також знищити велику кількість техніки й особового складу окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

“Найгарячіша точка у нас Бахмут. На цьому тижні це вже другий місяць як почалися найзапекліші бої, як ситуація критично загострилася щодо Бахмута. Але попри всі прогнози різних експертів другий місяць в цих гарячих боях Бахмут стоїть”, – сказала Маляр.

Вона зазначила, що насамперед оборона Бахмута дозволяє зменшити наступальний потенціал ворога. І те, що на сьогодні там стоять наші війська – вони просто не пропускають окупантів далі.

“Другий важливий аспект – це знищення ворога, техніки й особового складу. За час цих боїв безумовно, на жаль, з нашого боку є втрати. Разом з тим, у ворога втрати значно вищі й ми знищуємо найпрофесійніші його підрозділи, підрозділи “Вагнера”, які кинуті на те, щоб оточити Бахмут”, – наголосила замміністра.

Вона додала, що на сьогодні у Бахмуті відбуваються активні бої, проте оборона міста триває.

“У певній частині міста вони (бої, – ред.) відбуваються, певне просування у ворога було. Разом з тим, у нас теж є на певних ділянках успіхи й на сьогодні триває оборона Бахмута”, – зазначила Маляр.


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