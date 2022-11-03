Фонд N1 розпочав збір заявок від фінтех-стартапів для інвестування, – інвестор sportbank та акціонер Parimatch Никита Ізмайлов

В Україні стартувала інвестиційна програма для фінтех-стартапів. Розмір інвестицій у проект складатиме від $50 тис до $1 млн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив ініціатор програми – фінтех-фонд N1, засновником якого є інвестор sportbank та акціонер Parimatch Никита Ізмайлов.

Профільний фінтех-фонд N1 у партнерстві з Ukrainian Startup Fund запускають нову програму для фінтех-стартапів. Команди стартаперів можуть отримати підтримку від експертів галузі та залучити інвестиції.

«Для участі у програмі стартапи повинні відповідати трьом критеріям: fintech and fintech satellites (особливо проекти, які використовують технології Open Banking та Blockchain), мати команду з досвідом роботи та глибоким розумінням проблеми та рішень на ринку, стартап може масштабуватись, зокрема на іноземних ринках», – пояснює умови для участі фонд Никити Ізмайлова.

Фонд розглядає декілька варіантів – як інвестиції у стартап, так і вкладення у технологію. У першому випадку розмір фінансових внесків може бути більшим.

«Щодо інвестицій у стартап розглядаємо такі варіанти: стадія: Late seed – раунд A (від «робоче рішення, продукт маркет фіт, підтверджений першими продажами», до «сталі продажі, є потреба в масштабуванні»). В такому випадку можливий чек в залежності від запропонованого рішення складатиме від $250 тис. – $1 млн. Вимоги до подачі запиту: Pitch deck та наявність фінансової моделі», – йдеться на сторінці фонду акціонера Паріматч.

Також будуть розглядатись проекти з інвестиціями в технологію. В такому випадку стартап має бути на стадії «наявність розробленої технології та ідеї, що дозволяє створити рішення для кінцевого споживача (часто це b2b / аутсорс команди, що пробують себе в b2c / вихід у продукт)».

«Для інвестиції у технологію можливий чек – від $50 тис. Вимоги до подачі запиту: опис технології та кейси її використання з переліком клієнтів, опис ідеї рішення на базі цієї технології або опис цільової бізнес моделі», – інформує стартаперів фонд інвестора sportbank.

Важливо відзначити, що розмір інвестицій фонду N1 у кожному випадку буде індивідуальним. Для цього подані заявки очікує внутрішній комплаєнс проектів. Наступний крок – заявки спрямують на розгляд наглядової ради фонду, яка прийме остаточне рішення.

«Збір заявок триватиме з 31 жовтня до 15 грудня цього року. Не пропустіть свій шанс. Чекаємо на ваші заявки», – запрошує до участі у програмі фонд, засновником якого є інвестор sportbank та акціонер Parimatch Никита Ізмайлов.

Довідка

Никита Ізмайлов — засновник фінтех-фонду N1, український інвестор та банкір. До фонду входять sportbank, платіжна система Asquad, стартап з технологією Tap to phone Transenix та інші фінтех-проєкти. Обіймав посаду фінансового директора, згодом акціонера PMBL (Parimatch). Один із провідних активів фонду – sportbank. За три роки своєї діяльності необанк має 500 тисяч клієнтів, кредитний портфель на 1 млрд грн, 100 тис. ощадних рахунків на суму близько 100 млн та близько 15 тис. депозитів на понад 100 млн грн. Никита Ізмайлов фінансує проекти з технологічної підтримки ЗСУ. В тому числі, він став одним із найбільших донорів благодійного фонду U-Hero, що займається формуванням мережі лазерних тирів для навчання та тренування військових. Тири вже розгорнуті у Києві, Харкові, Полтаві, Дніпрі, Львові, Одесі, Миколаєві, Рівному, Сумах та Білій Церкві. Також як акціонер Parimatch Никита Ізмайлов фінансував забезпечення підрозділів ЗСУ 27 розвідувальними дронами на загальну суму в 8 млн грн.