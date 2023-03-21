Суспільство

Федоров розповів, що буде робити на новій посаді віцепрем’єр-міністра

21 Березня 2023 18:32
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федоров

Михайло Федоров, якого у вівторок було перепризначено на посаду віцепрем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, розповів, як планує змінити Міністерство освіти та науки.

“Світ не стоїть на місці. Поза нашою війною світ продовжує активно розвиватися. Наймогутніші держави з усіх сил конкурують за таланти. Технології змінюють актуальність професій. Освіта та наука потребують трансформації. Потрібні сміливіші та швидші зміни, щоб наші діти здобули знання, які відповідають викликам сучасності”, – написав Федоров.

Віцепрем’єр-міністр окреслив ключові вектори своєї роботи:

  1. Новий підхід до управління системою освіти. Тотальна боротьба з бюрократією.

Трансформування закладів освіти в такі, що підтримують та залучають талановитих викладачів за гідну оплату праці. Надання свободи управління ефективним менеджерам для реалізації змін. Трансформування освітніх просторів у сучасніші. Навчання для освітніх менеджерів та викладачів. Окрема роль розвитку англійської мови, цифрових навичок, підприємництва. Відкриття можливостей для талановитих науковців. Грантове й швидке фінансування проєктів.

  1. Цифровізація освіти.

Розширення Дії на освітній напрям. Круті сервіси для школярів, студентів та батьків. Для викладачів — розвиток онлайн-системи для роботи з контентом, створення платформи для управління освітніми процесами та отримання даних для ухвалення якісних управлінських рішень.

  1. Розроблення та впровадження стратегії розвитку інновацій України майбутнього.

Відповідь на питання, як розвивати інновації в найближчі 3-5-10 років, щоб українці створювали мільярдні компанії та конкурували з технологічно розвиненими країнами.

  1. Розвиток мілтек.

Запуск освітнього, інноваційного мілтек-кластеру, завдання якого — підтримувати та впроваджувати в життя ідеї, проєкти, пов’язані з військовими технологіями. Це пришвидшить нашу перемогу на полі бою та створить фундамент для економіки майбутнього.


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