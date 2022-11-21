До трьох мільйонів українців будуть змушені залишити домівки через холоди, – прогноз ВООЗ

Від 2 до 3 мільйонів жителів України, ймовірно, залишать свої будинки через настання холодів.

Про це повідомив на пресконференції директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганс Клюге.

За його словами, сотні тисяч приміщень у всій Україні не мають газопостачання. Через це українці не лише не можуть приготувати їжу, а й також позбавлені опалення.

“Холодна погода може вбити. За прогнозами, в деяких районах країни температура повітря опуститься до -20 градусів. Сім’ї намагаються зігрітися, багато хто буде змушений вдатися до альтернативних методів опалення, таких як спалювання дров або генератори… Ми очікуємо, що 2-3 мільйони людей покинуть свої будинки у пошуках тепла та безпеки”, – зазначив Клюге.