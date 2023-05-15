Суспільство

До околиць Бахмута російська армія підтягує десантно-штурмові загони, – Маляр

15 Травня 2023 09:44
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війна, бахмут

До околиць Бахмута російські загарбники підтягують десантно-штурмові загони, але попри важкі бої Збройні сили України продовжують просуватися вперед.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“В Бахмуті й на околицях зараз все складно. Дуже. Всупереч всьому вдалось нашим військам декілька днів просуватись. Це все завдяки надможливостям і професійності наших військових”, – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, за її словами, росіяни не змінюють цілі, підтягують до околиць Бахмута десантно-штурмові загони.

“Тривають важкі бої. Триває оборона Бахмута”, – наголосила Маляр.


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