Суспільство

Дані моніторингових пабліків про види загроз здебільшого правдиві, – Ігнат

5 Червня 2023 21:08
36
читать на русском →
ппо

Telegram-канали, які публікують дані про ті чи інші види повітряних загроз під час оголошення тривог, здебільшого дають правдиві дані.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Коментуючи дискусії, чи доцільно і чи є технічна можливість на офіційному рівні під час повітряних тривог інформувати суспільство про те, який саме тип загрози з повітря наразі існує, Ігнат сказав, що “зараз стільки Telegram-каналів це роблять, що тут навіть мова йде про те, потрібно чи не потрібно”.

“Коли є інформація про застосування балістичного озброєння, ракетна небезпека може оголошуватись превентивно, коли дійсно є така інформація від розвідки. Але коли такої інформації немає, то від старту балістичної ракети з відстані 100-200 км до місця, куди вона має влучити, – лічені хвилини. Навряд вийде так оперативно сповістити, щоб люди зреагували”, – сказав Ігнат.

За його словами, “зазвичай” інформація в моніторингових пабліках відповідає дійсності.

“В них одне, мабуть, джерело інформації. Хто їх там веде – не зовсім зрозуміло. Але вони зрештою повідомляють. Єдине, що ми кілька місяців тому просили моніторингові пабліки не викладати місця перебування цілей, місця їхнього зникнення з радарів… До нас дослухались”, – сказав Ігнат.

За його словами, після цього він не бачив в таких Telegram-каналах повідомлень, де відтворювалась би повітряна обстановка із зазначенням повітряних цілей, за рахунок чого можна було б зрозуміти слабкі місця української протиповітряної оборони.

“Усі зрозуміли, наскільки ця інформація є небезпечною для оприлюднення, особливо для ворога. Те, що вони зараз оприлюднюють, – інформація загалом відповідає дійсності. Але зрештою треба все одно довіряти офіційним джерелам інформації”, – додав речник Повітряних сил.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Червня 2023 21:44
85

У Куп‘янському районі російські окупанти пошкодили трубопровід із аміаком
5 Червня 2023 21:28
31

Один загиблий, дев’ятеро поранених: наслідки обстрілу Балаклії
5 Червня 2023 19:44
31

Перші групи пілотів вже відправилися до Великої Британії для навчання на F-16 — Шмигаль
5 Червня 2023 18:46
43

На сході України продовжуються запеклі бої, – Генштаб
5 Червня 2023 17:08
62

Українські сили продовжують оборону, на деяких напрямках переходять до наступальних дій – Маляр
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

В семье не без Орбана — так что надо суперНАТО
Александр КИРШ

“Убей его!”
Віталій ПОРТНИКОВ

Не смотрите вверх, там дроны
Юрий САПРОНОВ

Бог шельму метит
Александр КИРШ

Медицинское: давняя традиция пьяных зачатий породила страну дебилов
Александр КИРШ

Зачем Украине белгород и военная помощь “как Израилю”
усі думки