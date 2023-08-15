Цей липень став найспекотнішим місяцем за 143 роки

Липень 2023 року став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень з 1880 року.

Про це повідомляє Центр космічних польотів імені Ґоддарда NASA.

Загалом цьогорічний липень був на 0,24 градуса Цельсія теплішим, ніж будь-який інший липень у звітах NASA, і він був на 1,18 °C теплішим, ніж у середньому липень між 1951 і 1980 роками.

У частині Південної Америки, Північної Африки та Північної Америки, а також на Антарктичному півострові температура піднялася вище за середню приблизно на 4 °C.

Науковці зазначають, що екстремальна спека цього літа охопила десятки мільйонів людей, викликавши загострення хронічних хвороб і привівши до смертей.

За даними NASA, найспекотніші липні фіксуються вже упродовж останніх п’яти років. В Агентстві пояснюють, що це довгострокову тенденцію глобального потепління, спричиненого здебільшого викидами парникових газів.

Аналіз NASA також підтверджує попередні припущення провідних кліматологів ООН про те, що липень 2023 року став найтеплішим місяцем за всю історію спостережень.