Чому протиповітряна оборона не завжди збиває іранські дрони-камікадзе

Уже понад місяць росія атакує українські міста іранськими дронами-камікадзе Shahed-136, які сама називає «Герань-2». Вони досить гучні, робота їхнього мотора нагадує звук бензопили, газонокосарки чи мопеда. Тому в народі їх так і прозвали — «мопеди». Ці дрони — дешева заміна крилатих ракет. І доволі небезпечна.

У матеріалі hromadske детально розібрали цю терористичну зброю.

Як працюють «Шахіди»?

Дронами-камікадзе росіяни можуть накривати всю територію України, використовуючи «білоруський балкон», пояснює військовий експерт Сергій Грабський.

«Вони можуть летіти на відстань більше ніж тисячу кілометрів і нести приблизно 40 кілограмів вибухівки. Якщо порівняти з крилатими ракетами, це ніщо. Але у них достатньо тротилового еквівалента, щоб зруйнувати будинок. росіяни планують використовувати їх ще досить довго», — говорить Грабський.

Цей одноразовий дрон не керується людиною. Він летить за заздалегідь установленим маршрутом. Апарат знаходить свою ціль за допомогою вбудованої GPS-навігації. Тому він навряд чи зможе поцілити в рухомий об’єкт.

«Ворогу потрібно чітко визначити місце перебування танка, куди через 40 хвилин чи годину прилетить цей “Шахід”. Зрозуміло, що танк може переміститись — і це буде постріл у молоко. А от координати стаціонарних споруд чи об’єктів критичної інфраструктури можна брати із супутника. Це і є пріоритетні цілі “Шахідів”», — тлумачить інший військовий експерт Сергій Згурець.

Він зазначає, що останній аналіз цих апаратів показав, що в ньому наявні модулі, які тримають сигнали від кількох сателітних GPS-систем: американської, російської та китайської.

«І навіть використовуючи системи радіоелектронної боротьби, під час спроби придушення окремих діапазонів, характерних для тієї чи іншої GPS-системи, апарат може переключитись на іншу. Тому найбільш ефективним засобом протидії є фізичне знищення», — пояснює Згурець.

Сергій Грабський також зазначає, що інші дрони-камікадзе росіяни використовують неефективно. «Ми з вами до “Шахідів” навіть і не чули, що росіяни ефективно використовують таку зброю. Наявні у них дрони, по-перше, не є масовими, а по-друге, використовуються на малій відстані — приблизно 40 кілометрів, як-от дрон-камікадзе “Ланцет”».

Чому дрони важко збивати?

Українські захисники знищили 85% ворожих безпілотників, які були запущені з вечора 16 жовтня, заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Та оскільки «Шахіди» все ж долітають у мирні міста, «Привид Києва» з позивним «Джус» закликає громадян відповідально ставитися до сигналів повітряної тривоги.

«Є певна статистика: сьогодні вийшло, а завтра не вийшло збити. Навіть якщо ППО їх збиває по 20 за день, це не означає, що не потрібно ховатися в укриття і більше нікуди не прилетить. Це дуже складна ціль — як для наземної ППО, так і для винищувачів», — каже «Джус».

Він пояснює, що «Шахіда» важко виявити через невеликий розмір. Крім того, іранські дрони літають низько, радари на такій висоті можуть їх не помітити. А ще «Шахіди» літають порівняно повільно — їхня крейсерська швидкість становить приблизно 180 км/год. Хоч як дивно, це також рятує їх від протиповітряної оборони.

«Мала швидкість допомагає вражати ці платформи лише системам із візуальним наведенням, тобто стрілецькій зброї чи ПЗРК. А радари на літаках чи у комплексах ППО працюють навпаки — висока швидкість апарата збільшує вірогідність його виявлення. Тобто для успішного ураження необхідно, щоб зійшлося багато факторів. На жаль, так буває далеко не завжди», — зазначає «Джус».

На його думку, небезпека цих дронів-камікадзе вкотре доводить, що Україні вкрай необхідні сучасні винищувачі.

«Оборонна функція, яку можуть виконувати F-16, є грандіозною. За наявності цих винищувачів ми мали б потужніші та “чутливіші” радари — відповідно, і набагато більше шансів їх збивати».

Водночас «Джус» наголошує, що для ефективної протидії потрібно більше систем ППО західного зразка.

«Крім усіх нашумілих західних ЗРК, ми вже давно кажемо про системи типу C-RAM. Вони не є панацеєю, але це щось типу “зброї останнього шансу” проти всіх типів цілей — як БПЛА, так і ракет. Вони мають невеликий радіус дії, але максимально автоматизовані».

Військовий аташе України у США Борис Кременецький заявив, що найефективнішими проти дронів-камікадзе виявилися ЗРК «Оса», самохідні зенітні установки «Шилка», а також німецькі Gepard.

Чи треба слухати радника міністра внутрішніх справ і збивати дрони самостійно?

Патрульні поліцейські збили «Шахідів» на підльоті до Києва зі стрілецької зброї — автоматів і пістолетів, заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко й закликав громадян збивати дрони власною стрілецькою зброєю. А втім, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський сказав такого не робити. Юристи також попереджають про те, чим може закінчитися на перший погляд благе діло.

«Гіпотетично є ризик, що правоохоронці зможуть кваліфікувати ці дії за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї). А якщо, припустімо, людина схибить чи куля зрикошетить і хтось загине або ж дістане поранення? Залежно від наслідків такі дії можна кваліфікувати за ст. 119 КК України (вбивство через необережність) або ст. 128 КК України (необережне тяжке чи середньої тяжкості тілесне ушкодження) й отримати до 8 років позбавлення волі. Також варто усвідомлювати, що збитий у такий спосіб дрон може впасти у сусідньому дворі або влучити в інший будинок, що призведе до не менш трагічних наслідків», — зазначає радник кримінальної практики юридичної фірми «Міллер» Ілля Воробйов.

Про небезпеку такої стрілянини в місті говорить і пілот «Джус»: «У великих містах використання зброї може наробити більше біди. Кулі не мають опції самоліквідації, тому всі вони за балістичною траєкторією повертаються на землю».

Не варто також оприлюднювати бортові номери збитих апартів, каже волонтер Павло Кашчук. За його словами, ворог може запускати «Шахідів» за різними маршрутами, а вже за допомогою інформації в мережі перевіряти успіх операції і на основі зібраних даних вирішувати, куди запускати наступний безпілотник.

«“Шахід” — це повністю автономний дрон, він летить за заздалегідь спланованим маршрутом без зворотного зв’язку з оператором. Тобто ворог задає маршрут перед запуском. Єдиним джерелом інформації про те, чи дістався цей маршрут до цілі, є фотографії із соціальних мереж, оскільки знання номера апарата дозволяє ворогові прослідкувати його шлях», — стверджує Кашчук.

Скільки дронів-камікадзе має росія?

росія замовила в Ірану понад 2400 одних тільки апаратів «Шахід-136», заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи на саміті G7. Глава держави посилався на інформацію, отриману від української розвідки. Розвідники виявили контракт, підписаний росією та Іраном, на постачання саме такої кількості дронів.

Станом на 14 жовтня росія вже отримала від Ірану 300 таких апаратів.

А вчора Інститут вивчення війни повідомив, що росія, ймовірно, уклала з Іраном новий контракт на купівлю дронів-камікадзе Arash-2.

Видання defence express, посилаючись на свої джерела в Ірані, повідомляє, що такий БПЛА може оснащуватися спеціальною боєголовкою, яка автоматично наводиться на випромінювання радарів. Тому Arash-2 може стати інструментом для придушення української ППО.

Як уберегти своє життя?

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Міністерство внутрішніх справ опублікували рекомендації, як уберегтися від ворожих безпілотників:

почувши характерний звук, намагайтеся потрапити у спеціально обладнане укриття. Користуйтесь підвалами, цокольними поверхами будинків, підземними паркінгами, переходами або дотримуйтесь правила двох стін;

не залишайтеся у транспорті, вийдіть і відбіжіть якомога далі від дороги. Знайдіть можливе укриття;

намагайтеся обирати місця для укриття якнайдалі від військових стратегічних об’єктів та адміністративних установ;

не ховайтесь у під’їздах, під арками на сходових майданчиках, у підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки, автозаправних станцій тощо;

повідомляйте на лінію 102 будь-яку інформацію щодо БПЛА ворога, а в разі їхнього падіння вказуйте місце розташування;

не наближайтеся до місця падіння збитого дрона, не чіпайте уламки!