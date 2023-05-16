Чернівецька облрада заборонила діяльність УПЦ МП на території області

Депутати Чернівецької облради підтримали рішення про заборону на території області релігійних організацій, щодо яких доведений канонічний зв’язок з Росією.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Чернівецької обласної ради.

Відповідне рішення ухвалили на сесії 40 депутатів.

“Своїм рішенням депутати закликають Верховну Раду України позачергово розглянути та ухвалити закон “Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій” (проєкт № 8221 від 23.112022 р.) та переглянути законність функціонування релігійних організацій (об’єднань), які мають доведений церковно-канонічний зв’язок з країною-агресором”, – ідеться у повідомленні.

Також, згідно з проєктом рішення, обласна адміністрація має проаналізувати, чи законно релігійні організації використовують храми та церкви, які їм передали у безплатне користування.

“Рішення “Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій на території Чернівецької області” буде надіслано усім головам територіальних громад краю до відома та врахування в роботі. Їм рекомендують припинити договори оренди нерухомого майна, земельних ділянок з релігійними організаціями (громадами), які мають доведений церковно-канонічний зв’язок з країною-агресором, та заборони користування майном, що є власністю сільських, селищних, міських територіальних громад”, – додали в облраді.