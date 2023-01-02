Благодійний фонд, створений українцями для українців

Future for Ukraine та Майбутнє для України — два благодійні фонди з однією місією. Вони створені та спрямовані на співпрацю задля досягнення спільної мети – підтримки українців та піклування про майбутнє України як незалежної європейської держави.

У березні 2022 року, всього за кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, українські небайдужі дівчата об’єдналися у команду і розпочали організацію роботи Фонду у Варшаві.

Згодом було відкрито офіс фонду й у Києві.

До Фонду залучено фахівці з різних сфер, зусилля яких сфокусовано на вирішенні нагальних проблемах, з якими зіштовхнулися українці у дні війни на батьківщині та за її межами.

Сьогодні FFU об’єднує волонтерів, НДО та представників бізнесу в Україні та світі для допомоги тим, хто цього потребує найбільше — пораненим українцям, медичним закладам, родинам ВПО та дітям, які постраждали від війни.

Фонд Future for Ukraine позиціонує себе як “українці для України”, має три основні напрямки роботи:

медична допомога постраждалим внаслідок бойових дій;

гуманітарна допомога;

допомога дітям війни;

допомога жінкам.

Допомога дітям війни

1 червня команда фонду провела масштабні акції у Лондоні, Парижі, Берліні та Нью-Йорку і змогла зібрати кошти на підтримку українських дітей війни.

Надається допомога дітям, які постраждали від війни в Україні: позбавленим батьківського піклування, дітям з родин ВПО та евакуйованим за кордон.

Благодійний фонд для дітей створив мережу центрів для адаптації, розвитку та психологічного супроводу українських дітей переселенців (Children Hub). Вже на початку червня було відкрито перший центр у Варшаві, а у середині серпня — другий. Уся програма занять українською мовою. Проект було створено за підтримки мецената — Вадима Столара.

CHILDREN HUB — мережа центрів для адаптації, розвитку та психологічного супроводу українських дітей переселенців у країнах ЄС. Це куточок України за кордоном, де дітки почуваються добре, як вдома.

П’ять місяців поспіль українська малеча відвідує безкоштовні заняття хабу у Варшаві. Станом на сьогодні, це майже 4500 дітей віком від 3 до 15 років. Тут на них чекають великі аудиторії, кабінет психолога, логопеда, арт-терапевта. Тут вони мають змогу вивчати англійську мову, урбоекологію, займатись творчістю, розвиватись всебічно за допомогою кваліфікованих фахівців.

При плануванні занять та формуванні груп обов’язково враховуються вікові та психологічні особливості дітей. Відштовхуючись від цього, складаються відповідні заняття, які позитивно впливають на емоційний стан і сприяють всебічному розвитку: логіка, пізнання навколишнього світу, музика, фізична культура, нейроритміка, фінансова грамотність, школа безпеки тощо.

Безпечний простір для адаптації дітей за кордоном — це перший крок. Далі в планах робити все, щоб маленькі українці зберегли свою ідентичність, пам’ятали і розвивали успадковані від минулих поколінь традиції і звичаї, зміцнювали українське коріння. У хабі багато говориться про Україну, її культуру, людей і цінності, які хочеться виплекати у підростаючому поколінні. Адже українці єдині, у який куточок світу їх би не закинула війна.

Щомісяця близько 150 діток приєднуються до родини CHILDREN HUB. Протягом вересня хаб відвідали 1077 разів. 50 діток отримали психологічні консультації, 50 дітям надали консультацію логопеда, партнери школа “Дійство” провели майстер-клас з акторської майстерності.

Адреса CHILDREN HUB: Варшава, ul. Wspólna 47/49, 00-680. Заняття безкоштовні для дітей із родин, які виїхали з України після 24 лютого.

Наразі відкрито кейс, метою якого є створити та розвивати мережу хабів у країнах ЄС. Дати дітям можливість почуватися як вдома там, де вони опинилися рятуючись від війни, і подарувати їм щасливе дитинство.

CHILDREN HUB потребує €20 000 щомісяця для підтримки операційної діяльності. Половину цієї суми покриває меценат проекту.

€10 000 збирається для забезпечення бюджету наступних витрат: розвивальні ігри та іграшки, юридичний та інформаційний супровід, оренда приміщення, сервісні витрати, оплата комунальних послуг, закупівля засобів гігієни, канцелярія, папір.

З вірою в те, що більшість сімей повернуться до України після нашої перемоги, команда Future for Ukraine прагне, щоб це не стало для дітлахів черговим стресом через зміну середовища, і робить усе можливе, щоб повернення до звичного життя у рідних містах і селах стало для них радісною та очікуваною подією.

Медична допомога постраждалим внаслідок бойових дій

FFU збирає та виділяє кошти для надання медичної допомоги потерпілим від бойових дій (протезування, оперативне втручання, реабілітація, тривале лікування, тощо) в Україні та за кордоном, допомагає медичним закладам України з медикаментами та медичним устаткуванням.

Надано допомогу ряду медичних закладів України:

придбано річний запас медикаментів для Хмельницького обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом;

забезпечено хірургічним шовним матеріалом Львівський клінічний перинатальний центр;

придбано оптичну медичну апаратуру для проведення операцій для Клінічної лікарні ім. О. Новака Закарпатської обласної ради;

разом з партнерами (проектом Медична допомога Україні (Medical Help Ukraine) Асоціації українців Ірландської Республіки) та командою фонду Future for Ukraine придбано та доставлено карету швидкої допомоги для Катеринопільської центральної районної лікарні Черкаської області.

Це незначна частина тих медичних закладів, які отримали медикаменти та сучасне устаткування для свого ефективного функціонування, ще десятки медичних закладів, в тому числі й дитячих, отримали допомогу від Future for Ukraine.

Запущено проект медичної допомоги “Металоостеосинтез”

Металоостеосинтез — це сучасний метод лікування складних ушкоджень кісток і суглобів за допомогою спеціальних титанових імплантів. Вони дозволяють надійно зафіксувати перелом та покращити процес зрощення.

Завдяки FFU за півроку системи металоостеосинтезу поставили 183 пацієнтам. Завдяки донатам і партнерським медичним закладам усього фонд сплатив 192 операції за півроку. Вартість металевих імплантатів для зрощення перелому однієї ділянки становить від $ 380 до $ 1200.

Програма протезування

У вересні Future for Ukraine запустив власну програму протезування для українських військових за кордоном.

Першим учасником програми став військовий Олександр Чайка, який втратив ногу на полі бою під Попасною. Фонд взяв на себе витрати на юридичний супровід проекту, переліт, харчування та проживання сім’ї Саші та команди Фонду у Вашингтоні до завершення процесу повної реабілітації. Виготовлення протезу оплатили партнери з інституту MCOP.

З метою організації та супроводу процесу протезування і реабілітації для військових, які зазнали ампутації внаслідок поранення під час російсько-української війни, наразі FFU відкрито кейс «Допоможіть героям повернутися до повноцінного життя».

Спільно з партнерами відшукується для пацієнта клініка, яка готова безкоштовно надати протез і первинний термін реабілітації за кордоном. Фонд Future for Ukraine бере на себе витрати пацієнта протягом усього процесу протезування (оформлення документів, транспортування, проживання, харчування).

Наразі потрібно зібрати € 45 000 для проведення операцій і реабілітації ще трьох українців. Посильний внесок у нашу спільну справу допоможе їм повернутися до повноцінного активного життя.

Гуманітарна допомога

Гуманітарний штаб Future for Ukraine у Києві видає набори з продуктами харчування та засобами гігієни родинам ВПО, які проживають у Києві та передмісті. Також у штабі організовано гуманітарну допомогу для довірених волонтерів і медичних закладів. Як приклад:

430 українських родин мешканців Миколаєва від Гуманітарного штабу Фонду отримали життєво необхідні продуктові набори на суму € 2639. Набори було сформовано завдяки гранту від британського фонду The BEARR Trust;

за запитом громадської організації «Об’єднані сили автоволонтерів» для населення міста Куп’янська та прилеглих сіл, які тривалий час перебували під окупацією та потерпали від постійних обстрілів росіян, Гуманітарний штаб Фонду доправив благодійну допомогу у вигляді особистих засобів гігієни;

у серпні разом із двома волонтерськими організаціями розпочали першу гуманітарну місію до Донецької області.

Допомога жінкам

У серпні FFU запустив проект GIDNA для жінок. Метою проекту є надання допомоги жінкам, які постраждали від війни, їх реабілітація та інтеграція в суспільство, адаптація та надання допомоги віднайти мотивацію до самореалізації в умовах війни.

Заходи проходять у Варшаві у форматі лекцій і тренінгів, до яких залучено професійних психологів-терапевтів та коучів. Десять з них у вересні пройшли навчання в Ізраїлі і працюють в напрямку допомоги жінкам, які пережили сексуальне насильство під час війни в Україні.

Навчання фахівців у межах проекту GIDNA організував і оплатив Future for Ukraine.

Українські психотерапевти розпочали свою роботу у різних містах України, зокрема в Києві, Дніпрі, Миколаєві, Харкові, Одесі, Львові, Запоріжжі, Чернівцях та Житомирі.