Безпілотник атакував управління ФСБ у Курській області, – росЗМІ

На будівлю прикордонного управління УФСБ у Курській області РФ безпілотник скинув 3 боєприпаси, унаслідок чого 5 російських прикордонників дістали поранення, повідомляють російські пабліки в Telegram.

За даними Astra, атака сталася о 23 годині 15 травня. Боєприпаси скинули на адміністративну будівлю ПУ УФСБ в селищі Глушково Курської області.

Місцева російська влада про цю атаку поки що не повідомляє. Однак губернатор області Роман Старовой повідомив про інший удар БПЛА по Курській області, який нібито стався ввечері 15 травня.