        Суспільство

        Апокаліпсис у Болгарії: курорти затоплено, випав сніг, є загиблі — що відомо

        Сергій Бордовський
        5 Жовтня 2025 14:10
        Сильні зливи спричинили масштабні повені на південному сході Болгарії, особливо у курортних зонах Чорноморського узбережжя. Зокрема, затоплено Еленіте та інші прибережні райони — будинки, готелі й автомобілі змило у море. У низинних районах ситуацію ускладнює поєднання з аномальними снігопадами. Про це повідомляє AP News.

        Екстремальні погодні події у Болгарії / Фото: AP Photo/Armin Durgut

        За попередніми даними, зафіксовано щонайменше три загиблих, серед них — двоє рятувальників. Затоплені райони охоплюють курорти, а також навколишні села: вода змила автівки, зруйнувала споруди, а мешканців масово евакуюють.

        У західних і північних регіонах країни випав сніг — там, де в умовах холодного фронту злива перетворилася на мокрий сніг, виникли перебої з електропостачанням. Дороги й гірські перевали перекриті через замети, дерева обваливають лінії електропередач.

        Екстремальні погодні події на Балканах часто пов’язують із кліматичними змінами, що зумовлюють більш інтенсивні зливи чи ранні снігопади.


