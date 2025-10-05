Апокаліпсис у Болгарії: курорти затоплено, випав сніг, є загиблі — що відомо

Сильні зливи спричинили масштабні повені на південному сході Болгарії, особливо у курортних зонах Чорноморського узбережжя. Зокрема, затоплено Еленіте та інші прибережні райони — будинки, готелі й автомобілі змило у море. У низинних районах ситуацію ускладнює поєднання з аномальними снігопадами. Про це повідомляє AP News.

Екстремальні погодні події у Болгарії / Фото: AP Photo/Armin Durgut

За попередніми даними, зафіксовано щонайменше три загиблих, серед них — двоє рятувальників. Затоплені райони охоплюють курорти, а також навколишні села: вода змила автівки, зруйнувала споруди, а мешканців масово евакуюють.

У західних і північних регіонах країни випав сніг — там, де в умовах холодного фронту злива перетворилася на мокрий сніг, виникли перебої з електропостачанням. Дороги й гірські перевали перекриті через замети, дерева обваливають лінії електропередач.

Екстремальні погодні події на Балканах часто пов’язують із кліматичними змінами, що зумовлюють більш інтенсивні зливи чи ранні снігопади.