Суспільство

78% українців мають рідних чи друзів, які поранені або загинули під час повномасштабної війни

29 Червня 2023 10:20
50
читать на русском →
війна

78% українців втратили близьких родичів або друзів через російську агресію. Серед них, в середньому кожен називав 7 імен, які постраждали або загинули.

Про це інформує Київський міжнародний інститут соціології.

Відповідно опитуванню у 64% українців є хоча б один близький родич або друг, який отримав поранення – в середньому 5 постраждалих, а у 63% українців є хоча б один близький родич або друг, який помер – у середньому 3 загиблих близьких.

У всіх регіонах України більшість людей втратили близьких родичів або друзів через російську агресію. Показник варіюється від 70% на Сході до 80% на Заході.

“Війна Росії проти України сформувала трагічний колективний досвід для абсолютної більшості українців. У всіх куточках України більшість населення мають родичів або друзів, які були поранені чи загинули через російське вторгнення. І жителі Заходу, і жителі Сходу переживають однакові жахливі втрати, спричинені Росією. Можемо говорити про біль українців за втратами й шалений гнів на ворогів”, – зазначають в інституті.

Соціологи наголошують, що війна ускладнює проведення соціологічних опитувань через переміщення населення і проблеми зі зв’язком. Однак, опитування залишаються актуальними й достатньо репрезентативними.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
29 Червня 2023 12:29
22

Держконцерн “Укроборонпром” реформували в акціонерне товариство
29 Червня 2023 13:12
17

Прокуратура взялася за одеського військкома
29 Червня 2023 11:04
28

Депутат селищної ради Житомирщини підозрюється у колабораціонізмі
29 Червня 2023 11:00
17

Укренерго виконало 50-60 відсотків запланованого обсягу відновлювальних робіт у мережі
29 Червня 2023 10:20
50

78% українців мають рідних чи друзів, які поранені або загинули під час повномасштабної війни
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Украина готовит запрет наличных расчётов
Олексій КІКІРЕШКО

Чи зуміє команда Ротаня стрибнути вище голови?
Юрий САПРОНОВ

Моя мотивація
Александр КИРШ

Сегодняшние лидеры: сравниваем со сломавшими империю зла
Александр КИРШ

На деревню дедушке, или Украина — не Израиль и даже не Тайвань
Віталій ПОРТНИКОВ

И Шойгу боится потери Крыма
усі думки