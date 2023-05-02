700 ВПО за рік знайшли прихисток у запорізькому Центрі допомоги, заснованому ГК “Інвестохіллс” Андрія Волкова

700 вимушених переселенців, із яких160 дітей та інваліди, знайшли прихисток у Центрі з надання допомоги внутрішньо переміщеним особам «Інвестохіллс» у Запоріжжі за перший рік його роботи. Про це пише 24 Канал з посиланням на Андрія Волкова, засновника та управляючого партнера групи компаній «Інвестохіллс».

За словами Волкова, рішення про створення центру допомоги компанія прийняла після того, як росіяни почали знищувати Маріуполь.

«На той час наші співробітники вже допомагали вивозити людей з цього міста та інших «гарячих точок», тому ми розуміли масштаб проблеми», – розповідає він.

Будівлю центру компанія облаштувала за короткий проміжок часу, навела лад на прилеглій території.

Переобладнання офісної споруди у центр допомоги ВПО коштувало «Інвестохіллс» більше 2 млн грн. Ще у 360 тис. грн обійшлося підключення опалення. Покрівлю на будівлі відремонтували, дякуючи місії ООН.

Також засновники центру та волонтери забезпечили його мешканців одягом та предметами першої необхідності, побудували спортивний та дитячий майданчики. З дітьми почали займатися психологи, стали проводити заняття художники та хореографи.

При цьому з мешканців плату за проживання у центрі чи будь-які інші платежі ніколи не стягували.

До грудня минулого року у шелтері одночасно могли проживати до 140 людей. З 15 грудня їх кількість трохи зменшилася в зв’язку з закриттям пункту пропуску у Василівці Запорізької області. Тож наразі у шелтері постійно проживають біля 60 людей із Запорізької, Харківської, Луганської та Херсонської областей.

Щодо подальших планів роботи центру, то, за словами Волкова, вона продовжиться і надалі.

«Будемо допомагати людям, які вимушені були залишити рідні домівки доти, доки це потрібно», – зазначив Волков.