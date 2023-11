Собака молдавського президента вкусив президента Австрії

Пес Кодрут президента Молдови Майї Санду вкусив за руку президента Австрії Олександра Ван дер Беллена, який приїхав до Кишинева на переговори.

Ван дер Беллен хотів погладити собаку під час прогулянки із Санду. Їхню делегацію супроводжували кілька фотографів. Президент Молдови вибачилася та сказала, що Кодрут злякався великої кількості людей. На наступну зустріч Ван дер Беллен прийшов із перев’язаною рукою.

❗️The President of Austria was bitten by the dog of Moldovan President Maia Sandu



The bite was covered with a plaster later on.



Sandu explained that the dog rushed at the guest out of fear – there were too many people around.#Austria #Moldova #incident #k9 #k9hour #K9Fanart pic.twitter.com/e71U4gvSvj