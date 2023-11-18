Собака молдавського президента вкусив президента Австрії

Пес Кодрут президента Молдови Майї Санду вкусив за руку президента Австрії Олександра Ван дер Беллена, який приїхав до Кишинева на переговори.

Ван дер Беллен хотів погладити собаку під час прогулянки із Санду. Їхню делегацію супроводжували кілька фотографів. Президент Молдови вибачилася та сказала, що Кодрут злякався великої кількості людей. На наступну зустріч Ван дер Беллен прийшов із перев’язаною рукою.

❗️The President of Austria was bitten by the dog of Moldovan President Maia Sandu



The bite was covered with a plaster later on.



Sandu explained that the dog rushed at the guest out of fear – there were too many people around.#Austria #Moldova #incident #k9 #k9hour #K9Fanart pic.twitter.com/e71U4gvSvj — Alexandru Judeu (@AlexandruJudeu) November 17, 2023

Пізніше президент Австрії опублікував в інстаграмі відео, в якому назвав Кодрута першим псом Молдови та заявив, що його переговори з іншими представниками країни пройшли “дуже добре”. Ван дер Беллен сказав, що він “великий любитель собак” і може зрозуміти занепокоєння Кодрута. На прощання президент подарував йому м’яку іграшку.

Санду дала притулок Кодруту на початку 2023 року після того, як його збила машина. Внаслідок аварії він втратив передню лапу.