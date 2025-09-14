Смертельна аварія у Харкові: водій загинув, троє пасажирів у лікарні

У Харкові поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП, що сталася ввечері 13 вересня у Київському районі міста.

Близько 22:50 на вулиці Тюринській водій автомобіля Renault не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини та врізався в бетонний стовп. Унаслідок удару 36-річний кермувальник загинув на місці.

Реклама

Реклама

Троє пасажирів – 19, 23 та 28 років – отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

Слідчі кваліфікували подію за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини. Досудове розслідування триває.