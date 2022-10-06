Кримінал

Служба державної безпеки Швеції: “Північні потоки” зруйнували навмисні вибухи

6 Жовтня 2022 21:54
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північний потік

Правоохоронні органи Швеції завершили огляд місць вибухів на газопроводах “Північний потік” і “Північний потік-2”. Вони переконані, що причиною витоків газу стала навмисна атака. Про це повідомила Служба державної безпеки Швеції.

“Ми можемо підтвердити, що на газопроводах “Північний потік” і “Північний потік-2″ в економічній зоні Швеції сталися вибухи, які завдали значної шкоди газопроводам. Огляд місця злочину зміцнив підозри у серйозному саботажі”, – йдеться у прес-релізі прокуратури Швеції.

“Попереднє розслідування, яке триває, має показати, чи може хтось бути оголошений підозрюваним, а потім притягнутий до кримінальної відповідальності”, – наголосили в службі держбезпеки.

Наприкінці вересня на двох нитках “Північного потоку”, а згодом і на “Північному потоці-2” виявили чотири витоки. До цього сейсмологічні станції у Швеції та Данії зафіксували в тому ж районі сильні підводні вибухи. Протягом наступного тижня з прокладених дном Балтійського моря трубопроводів почав виходити газ. Витік припинився на початку жовтня.

Розслідуванням причин пошкодження займаються в Німеччині, Данії та Швеції. “Оцінка відповідних відомств тепер однозначна – це результат навмисних дій. Не йдеться про випадкову аварію”, – заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, додавши, що влада “поки не має інформації про те, хто може стояти за всім цим”. Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде також написала, що “витік газу на “Північному потоці” та “Північному потоці-2″ у виняткових економічних зонах Данії та Швеції став наслідком вибухів, імовірно, спричинених диверсією”.


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