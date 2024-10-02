Політика

Слово “Україна” на дебатах кандидатів у віцепрезиденти США не пролунало жодного разу
2 Жовтня 2024 07:37
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вибори, сша
Дебати кандидатів у віцепрезиденти США / Кадриз з трансляції дебатів

У Сполучених Штатах пройшли дебати між кандидатами у віцепрезиденти США Тімом Волзом (демократ) і Джей Ді Венсом (республіканець).

Слово “Україна” на дебатах кандидатів у віцепрезиденти США не пролунало жодного разу, повідомив журналіст “Голосу Америки” Остап Яриш.

Більшість озвучених тем були традиційними: міграційна політика, охорона здоров’я, питання абортів, економіка, контроль поширення зброї, боротьба зі злочинністю тощо. На відміну від дебатів між Дональдом Трампом та Камалою Гарріс, модератори не ставили окреме запитання про війну в Україні – а обидва політики практично не зачепили цю тему у своїх відповідях.

Під час теледебатів політики весь критикували один одного у питаннях зовнішньої політики, однак обидва погодилися, що підтримка союзників є необхідною.


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