Словенія передасть Україні 28 танків M-55S

Танки M-55S будуть передані Україні в обмін на важкі військові вантажівки, що їх Словенії поставить Німеччина.

Ці танки – глибока модернізація старого радянського танка Т-55, одного з наймасовіших танків історія військової техніки. Сам Т-55 був модернізованою версією Т-54, яку запустили у виробництво 1946 року.

Той факт, що Україні поставлять досить застарілу бронетехніку, викликав скептичні коментарі в соцмережах, проте це постачання має дві обставини, які дозволяють ставитися до неї всерйоз.

По-перше, ці танки – справді дуже серйозна модернізація Т-55, яку виконала ізраїльська компанія Elbit. Танк отримав британську 105-міліметрову гармату L7, яку встановлювали інші танки країн НАТО. Таку ж встановлену, наприклад, на танках Leopard-1, які також розраховує отримати Україна.

Крім того, на танку встановлено цифрову систему управління вогнем, у навідника є приціл з лазерним далекоміром, танк вже оснащений ізраїльським динамічним захистом, тепловізором, системою попередження про лазерне опромінення. Цей набір значно підвищує його боєздатність.

Друга обставина полягає в тому, що танки залишаються важливою зброєю на полі бою. Нічого рівного щодо захисту, потужності озброєння, маневреності, прохідності та швидкості досі не придумано. Вести повноцінний наступ без танків неможливий, і керівництво України включає танки у свої запити на постачання техніки від західних партнерів.

У порівнянні з більш сучасними Т-64, Т-72 та Т-80, які переважно воюють в Україні, M-55S справді програє за багатьма параметрами. Проте танки досить рідко вступають у бій із танками на полі бою. У сучасній війні їхній головний противник – артилерія, протитанкові засоби піхоти, дрони. А цілями танків у бою частіше бувають укріплення та легка бронетехніка. Сучасні протитанкові засоби дійсно дозволяють досить ефективно з ними боротися, але їхня вразливість часто буває наслідком помилок у тактиці їх застосування, а не в конструкції бойових машин.

Росія теж не гребує застосовувати Т-55 – в українському конфлікті беруть участь російські Т-62, також модернізована версія Т-55.

Постачання M-55S зі Словенії – швидше за все, спроба допомогти Україні у “пожежному” режимі. Тяжка бронетехніка необхідна у майбутньому наступі, про який багато говорять в Україні.

У майбутньому, ймовірно, в Україну буде поставлено і сучасніші танки. Україна продовжує розраховувати на отримання німецьких Leopard-1, а на брифінгу у Пентагоні 19 вересня представник міністерства оборони США прямо сказав, що танки є предметом переговорів з українцями.