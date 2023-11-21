Словацькі перевізники також почали блокувати кордон

Союз автоперевізників Словаччини (UNAS) почав блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною услід за страйком польських перевізників.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Українські прикордонники отримали від словацьких колег інформацію, що 21 листопада о 13:30 розпочалося блокування руху для вантажного автотранспорту, що рухається на напрямку словацького пункту пропуску «Вишнє Німецьке» (суміжний з українським пунктом пропуску «Ужгород»).

Про терміни блокування не повідомляється. У ДПСУ не виключають, що воно може бути довготривалим.

Наразі прикордонники України стежать за ситуацією та уточнюють взаємодію зі словацькими колегами щодо порядку подальшого пропуску вантажного автотранспорту та категорії вантажів, які будуть пропускати через кордон.

За даними ДПСУ, зараз на території Словаччини перед пунктом пропуску «Вишнє Німецьке» в напрямку України перебуває близько 300 вантажівок. Легкові машини та автобуси рухаються у штатному режимі.

Про цю ситуацію з блокуванням руху для вантажівок повідомили «всі взаємодіючі органи».