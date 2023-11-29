Суспільство

Словаччина розширила заборону на імпорт аграрної продукції з України

29 Листопада 2023 18:27
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імпорт, Словаччина

Уряд Словаччини в середу підтримав продовження заборони на імпорт агропродукції з України на невизначений термін і розширив перелік товарів, на які вона поширюється.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на постанову Міністерства сільського господарства та розвитку сільських територій Словаччини

Попередня заборона Словаччини поширювалася до кінця року на чотири товари, а саме: пшеницю, кукурудзу, насіння ріпаку та соняшнику.

Тепер же до списку додали мед, ячмінь, пшеничне борошно, солод, соєві боби, тростинний або буряковий цукор, висівки, макуху та інші тверді залишки, отримані в результаті екстракції рослинних жирів або олій.


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