Кримінал

Слідчі встановили, чим росіяни вдарили по “Охматдиту”
8 Липня 2024 14:38
читать на русском →
ракетний удар, сбу
Ліквідація наслідків російського удару по дитячій лікарні “Охматдит” в Києві / Фото: СБУ

СБУ кваліфікувала удар РФ по Національній дитячій спеціалізованій лікарні “Охматдит” як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження. 

За попередніми даними слідчих, для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101, повідомили у пресслужбі СБУ. 

На місці трагедії уже знайдено відповідні докази: зокрема уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частина руля цієї ж ракети. 

Уламки російської ракети Х-101 / Фото: СБУ

“Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин, зокрема і за сьогоднішній удар по Україні. Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист – це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя”, – зазначив Голова СБУ Василь Малюк.

Станом на 13:50 8 липня унаслідок ворожого “прильоту” загинуло двоє працівників лікарні, семеро людей отримали поранення, з них щонайменше двоє дітей.

У межах кримінального провадження, розпочатого Службою безпеки ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством), триває розслідування.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
8 Липня 2024 15:05

У Повітряних Силах розповіли деталі комбінованого ракетного удару по Україні
8 Липня 2024 15:29

Україна скликає надзвичайне засідання Ради безпеки ООН
8 Липня 2024 15:22

Україна та Польща підписали безпекову угоду
8 Липня 2024 14:38

Слідчі встановили, чим росіяни вдарили по “Охматдиту”
8 Липня 2024 14:12

Ракетний удар по Києву: у Дніпровському районі уламки впали на медцентр, 4 загиблих
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
усі думки