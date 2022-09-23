Слідча комісія ООН дійшла висновку, що російська армія скоює військові злочини

Голова Слідчої комісії ООН Ерік Месе, виступаючи у Раді з прав людини, заявив, що його комісія зібрала докази військових злочинів, скоєних російськими військовими в Україні “у величезному масштабі”.

За його словами, йдеться про зґвалтування, тортури неповнолітніх та вбивство мирних жителів.

Слідчу комісію ООН було створено Радою з прав людини у березні, невдовзі після російського вторгнення в Україну.

За словами Месе, група ООН побувала у 27 населених пунктах, поговорила зі 150 жертвами та очевидцями та проінспектувала місця утримання полонених на звільнених від окупації територіях.

“Грунтуючись на зібраних доказах, Комісія дійшла висновку, що в Україні було скоєно військові злочини”, – сказав Месе.