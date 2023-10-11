Скління терас – гарний спосіб зробити майданчик біля котеджу, заміського будинку, офісу чи комерційної установи більш зручним для використання. Встановлення системи теплого формату дозволить відпочивати на терасі навіть у холодній зимній період. Ви зможете обладнати зону для відпочинку та прийому гостей, а власники ресторанів завдяки такому рішенню отримають додаткові посадкові місця для відвідувачів.

Скління терас SKLO

Компанія SKLO пропонує встановити скляні тераси різного формату. Доступні індивідуальні рішення наступних типів:

суцільноскляні конструкції – повністю відкрита система для комфортного огляду навколишнього середовища;

розсувні системи – можна використовувати конструкцію у закритому або відкритому вигляді залежно від погодних умов;

складні системи – варіант з відкритим простором, який за потреби можна огородити для створення комфортних умов;

підвісні та гільйотинні системи, в яких скляні панелі підіймаються та опускаються у вертикальній площині.

Залежно від потрібного температурного режиму скління тераси можна виконувати з використанням холодного чи теплого профілю. Останній варіант має терморозриви, тому чудово підходить, якщо ви бажаєте використовувати терасу у якості житлового приміщення чи для прийому гостей взимку. Встановлення енергозберігаючих склопакетів забезпечує додаткове збереження тепла.

Скління терас під ключ

Компанія SKLO виконує роботи під ключ. Це означає, що перед початком роботи з замовником обговорюються всі деталі співробітництва. Розробляється проєкт, в якому визначається формат профілю, тип відкривання системи, кількість відкритих та глухих елементів, рівень енергозбереження, прозорість скла, інші характеристики.

Розсувні двері на терасу забезпечують комфортний доступ у приміщення та економію вільного простору. В закритому варіанті вони не пропускають потоки холодного повітря, опади та інші несприятливі фактори. Розсувні вікна на терасу можуть компонуватись як прозорим, так і матовим склом залежно від того, якого рівня приватності ви бажаєте досягти.

На виході клієнт отримує повністю готову до використання систему. Не потрібно виконувати жодних додаткових дій, докуповувати фурнітуру, замкові механізми чи інші компоненти. Залишається тільки насолоджуватись якісним склінням тераси та використовувати її за призначенням.