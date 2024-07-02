Сі Цзіньпін відвідає Казахстан

Президент Китаю приїжджає у Казахстан, щоб взяти участь у 24-му засіданні Ради глав держав-членів Шанхайської організації співробітництва (ШОС), де буде присутній і Путін.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Китаю.

Саміт відбудеться 3-4 липня в Астані під головуванням президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

ШОС — міжурядова організація, яку утворили Китай та РФ 2001 року в м. Шанхай. До організації входять 9 країн-членів — Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Китай, Пакистан, Росія, Таджикистан і Узбекистан.

Як повідомила місія Організації Об’єднаних Націй у Казахстані, генсекретар ООН Антоніу Гутерреш також має приїхати на саміті ШОС.

Після поїздки на ШОС Сі Цзіньпін вирушить з офіційним візитом до Таджикистану та побачиться з президентом країни Емомалі Рахмоном.

Лідери КНР і Казахстану не раз бачилися у 2023 році. У травні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв перебував у Китаї на саміті Китай — Центральна Азія. Після перемовин глави держав підписали “Спільну заяву КНР та Республіки Казахстан”.