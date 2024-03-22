Шини для аграрної та індустріальної техніки

Техніка сільськогосподарського та індустріального призначення виконує особливі завдання, а умови її використання часто наближені до екстремальних. Тому вона має витримувати великі навантаження, бути стійкою до різних негативних впливів. Колеса й гума для них є важливими елементами, що мають особливу конструкцію. Покришки для агромашин та індустріального транспорту дуже спеціалізовані та не є взаємозамінними.

Чому важливо купити шини, що підходять до конкретного виду техніки? Це має прямий вплив на продуктивність робочих процесів, безпеку використання та правильну експлуатацію. На маркетплейсі ADAM.UA є широкий вибір шин за найкращими цінами. Якісні та правильно підібрані колеса й покришки значно підвищать ефективність роботи сільськогосподарських та індустріальних машин.

Особливості шин для індустріальної техніки

Індустріальна гума має бути надійною, міцною та витривалою. Колеса потрібні для потужних машин, що задіяні в секторі будівництва житла, споруд та мостів, у сфері прокладання доріг та гірничодобувній галузі. Тому гума має відповідати таким вимогам:

надавати надійне зчеплення з дорожнім покриттям;

показувати високі тяглові властивості;

самоочищуватися;

бути стійкою до атмосферних негативних впливів;

витримувати максимальні навантаження.

Для надання таких характеристик до складу індустріальних шин додають штучний каучук та спеціальні зміцнювальні добавки. Також застосовують металевий корд. Тому індустріальна гума характеризується підвищеним індексом навантаження. Вона підійде для грейдерів, бульдозерів, канавокопачів, самоскидів тощо.

Гума для сільськогосподарської техніки

Витримування великих навантажень не є головною характеристикою сільськогосподарської гуми. Аграрні шини призначені для виконання таких завдань:

не порушувати верхній шар ґрунту;

обережно пересуватися по вологих та м’яких поверхнях поля;

добре очищатися.

Для виконання цих вимог гума має особливий малюнок протекторів — глибокі повздовжні насічки. Також аграрні шини мають підвищену еластичність. Вони повинні підійти до конкретного виду техніки за діаметром, індексом навантаження, призначенням. Тоді робота трактора чи комбайна стане продуктивною, а верхній плодовитий шар ґрунту буде збережено. Якісна гума — це безпека керування транспортом.