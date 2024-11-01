Суспільство

Трагедія у Сербії: на залізничному вокзалі обвалився дах, є поранені та загиблі 
1 Листопада 2024 16:47
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загиблі, сербія
Ілюстративне фото з відкритих джерел

На півночі Сербії у місті Нови Сад обвалилася частина зовнішнього даху залізничного вокзалу, в результаті чого є травмовані та загиблі.

Про це повідомляє сербський телеканал Nova.

З-під завалів витягли щонайменше вісім тіл, двоє людей було поранено, ще двох потерпілих намагаються витягнути з-під завалів.

Очевидці розповідали, що під час обвалу даху під ним на лавках сиділо багато людей, тож загальна кількість постраждалих, імовірно, зростатиме.

На місці події в Новому Саді перебувають карети швидкої допомоги та, за словами глави сербського МВС, щонайменше 80 рятувальників.


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