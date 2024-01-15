Політика

Швейцарія виділить 1,5 млрд франків на підтримку України, а також прийме на своїй території Глобальний саміт миру

15 Січня 2024 19:19
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Швейцарія, зеленський

Швейцарія надасть Україні 1,5 млрд франків (близько 1,6 млрд євро) допомоги в період з 2025 до 2028 року.

Про це заявила президент Швейцарії Віоли Амхерд під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленський.

“Швейцарія вбачає особливий фокус на відбудові України. З точки зору Федеральної ради відбудова має стратегічне значення для стабільності континенту”, – заявила вона.

За її словами, політичним компасом відбудови слугують принципи Лугано закладені на конференції з питань відновлення України в липні 2022-го року.

“На підтримку України Швейцарія запланувала на період наступної стратегії з міжнародної співпраці з 2025 до 2028 року 1,5 млрд франків”, – заявила президент Швейцарії.

Також Володимир Зеленський заявив, що Україна та Швейцарія починають підготовку Глобального саміту миру на рівні лідерів.

За його словами, його підготовка розпочнеться вже завтра у Швейцарії.


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