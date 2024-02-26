Політика

Шольц вкотре висловився проти постачання Україні ракет Taurus

26 Лютого 2024 16:10
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зброя, німеччина
Канцлер Німеччини Олаф Шольц / Фото: Associated Press

Канцлер ФРН Олаф Шольц вчергове виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Зокрема, на його думку, якщо країна поставить це озброєння ЗСУ, є ризик, що це може втягнути Німеччину у війну з Росією.

Про це пише RND, посилаючись на заяву Олафа Шольца.

“Ми ні в якому разі не повинні бути пов’язані з цілями, яких досягає ця система (ракети Taurus). Тому це (постачання цих ракет) не наступний варіант на порядку денному. Ця ясність також необхідна. Мене дивує, що деякі люди зовсім не хвилюються, вони навіть не замислюються над тим, чи може те, що ми робимо, в якомусь сенсі призвести до участі у війні”, — сказав канцлер ФРН.

Він додав, що ракети Taurus — це зброя дуже далекої дії, і “те, що роблять англійці та французи в плані контролю за цілями й супутнього контролю за ними, неможливо зробити в Німеччині”.

“Це знає кожен, хто мав справу з цією системою”, — сказав він і зазначив, що дивується, коли йому постійно задають “подібні питання”.

Шольц також заявив, що він “дуже роздратований відсутнім балансом між тим, що дійсно потрібно зараз Україні, і дискусією про Taurus”.

“Чого не вистачає Україні, так це боєприпасів на всі можливі довжини та відстані, але не принципово цього (йдеться про Taurus) з Німеччини”, — сказав він.


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