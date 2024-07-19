Шольц відреагував на заклик Зеленського збивати російські ракети та дрони над Україною

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що про збиття дронів та ракет РФ над Україною не може бути й мови.

Про це пише DW

Шольц також заявив, що не готовий зняти обмеження на використання західної зброї для ударів по цілях на території РФ.

“Я бачу такий консенсус, що про такі кроки не може бути й мови, і США також дуже чітко висловилися щодо цього”.

Зеленський на саміті закликав західних партнерів посилити протиповітряну оборону України та зняти обмеження щодо ударів західною зброєю по цілях на території Росії.

Він також згадав, що у квітні партнери допомогли Ізраїлю відбити масований комбінований удар Ірану і підкреслив, що ракети й дрони не є “носіями державного суверенітету”, тому необхідна колективна воля, щоб збивати їх.