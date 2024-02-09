Політика

Шольц у Вашингтоні обговорив з сенаторами США подальшу підтримку України

9 Лютого 2024 10:21
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шольц, сша
Канцлер Німеччини Олаф Шольц / Фото: Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у межах свого візиту до Вашингтона зустрівся з американськими сенаторами та обговорив із ними подальшу допомогу Україні.

Про це політик повідомив на своїй сторінці у соцмережі X.

“Було приємно знову поспілкуватися з членами Сенату Сполучених Штатів, які представляють обидві партії. Україна потребує всієї нашої підтримки, щоб захистити себе від російської агресії”, — зазначив Шольц.


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