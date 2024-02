Шольц у Вашингтоні обговорив з сенаторами США подальшу підтримку України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у межах свого візиту до Вашингтона зустрівся з американськими сенаторами та обговорив із ними подальшу допомогу Україні.

Про це політик повідомив на своїй сторінці у соцмережі X.

“Було приємно знову поспілкуватися з членами Сенату Сполучених Штатів, які представляють обидві партії. Україна потребує всієї нашої підтримки, щоб захистити себе від російської агресії”, — зазначив Шольц.

It was good to talk again with members of the US Senate from both sides of the aisle. Ukraine needs all of our support in order to defend itself against Russia’s aggression. pic.twitter.com/sMloMcj5OU