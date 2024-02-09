Шольц у Вашингтоні обговорив з сенаторами США подальшу підтримку України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у межах свого візиту до Вашингтона зустрівся з американськими сенаторами та обговорив із ними подальшу допомогу Україні.

Про це політик повідомив на своїй сторінці у соцмережі X.

“Було приємно знову поспілкуватися з членами Сенату Сполучених Штатів, які представляють обидві партії. Україна потребує всієї нашої підтримки, щоб захистити себе від російської агресії”, — зазначив Шольц.