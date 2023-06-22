Політика

Шольц розвіяв сподівання Києва на прискорений вступ у НАТО, але пообіцяв довгострокові гарантії безпеки

22 Червня 2023 12:13
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німеччина, шольц, україна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні довгострокові гарантії безпеки.

Про це  повідомляє Reuters.

Водночас Шольц розвіяв сподівання Києва на прискорений вступ у НАТО.

“Ми повинні тверезо поглянути на поточну ситуацію”, – сказав німецький канцлер, додавши, що українська влада сама визнає неможливість стати членом НАТО, поки триває війна.

Він наголосив на необхідності зосередитися на найважливішому пріоритеті на саміті НАТО у Вільнюсі, а саме на зміцненні боєздатності України.

За словами Шольца, Берлін разом із партнерами по G7 і Європейському Союзу працюють над довгостроковими гарантіями безпеки для Києва.

“Наша мета – це… стійка військова підтримка України, в тому числі сучасною західною зброєю, і зміцнення економічної стійкості України під час її захисту від російської агресії”, – заявив він.

Зазначимо, що на саміті НАТО у Вільнюсі, який відбудеться у липні, Україна прагне домогтись чітких формулювань щодо перспективи отримання членства в Північноатлантичному альянсі.


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