Шольц розвіяв сподівання Києва на прискорений вступ у НАТО, але пообіцяв довгострокові гарантії безпеки

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні довгострокові гарантії безпеки.

Про це повідомляє Reuters.

Водночас Шольц розвіяв сподівання Києва на прискорений вступ у НАТО.

“Ми повинні тверезо поглянути на поточну ситуацію”, – сказав німецький канцлер, додавши, що українська влада сама визнає неможливість стати членом НАТО, поки триває війна.

Він наголосив на необхідності зосередитися на найважливішому пріоритеті на саміті НАТО у Вільнюсі, а саме на зміцненні боєздатності України.

За словами Шольца, Берлін разом із партнерами по G7 і Європейському Союзу працюють над довгостроковими гарантіями безпеки для Києва.

“Наша мета – це… стійка військова підтримка України, в тому числі сучасною західною зброєю, і зміцнення економічної стійкості України під час її захисту від російської агресії”, – заявив він.

Зазначимо, що на саміті НАТО у Вільнюсі, який відбудеться у липні, Україна прагне домогтись чітких формулювань щодо перспективи отримання членства в Північноатлантичному альянсі.