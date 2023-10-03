Шойгу заявив, що Росія не планує додаткову мобілізацію

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що генштаб Збройних сил Росії не має планів щодо додаткової мобілізації громадян на війну проти України.

Про це повідомляє «Коммерсант».

За словами Шойгу, в російській армії зараз достатньо військовослужбовців для проведення так званої «спеціальної військової операції», як у РФ називають повномасштабну війну проти України.

Міністр оборони РФ заявив, що у вересні контракт із військовим відомством уклали понад 50 тис. осіб, а з початку року в контрактники та добровольчі формування записалися понад 335 тис. осіб.

Під час селекторної наради з керівним складом міноборони РФ Шойгу сказав, що осіння призовна кампанія проходить у плановому порядку. «Ще раз звертаю увагу, що всі призовники, у тому числі з нових регіонів (як в Росії називають тимчасово окуповані території України, – ред.), до зони бойових дій не прямуватимуть», – пообіцяв Шойгу.