Суспільство

Шойгу заявив, що Росія не планує додаткову мобілізацію

3 Жовтня 2023 21:21
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шойгу, мобілізація

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що генштаб Збройних сил Росії не має планів щодо додаткової мобілізації громадян на війну проти України.

Про це повідомляє «Коммерсант».

За словами Шойгу, в російській армії зараз достатньо військовослужбовців для проведення так званої «спеціальної військової операції», як у РФ називають повномасштабну війну проти України.

Міністр оборони РФ заявив, що у вересні контракт із військовим відомством уклали понад 50 тис. осіб, а з початку року в контрактники та добровольчі формування записалися понад 335 тис. осіб.

Під час селекторної наради з керівним складом міноборони РФ Шойгу сказав, що осіння призовна кампанія проходить у плановому порядку. «Ще раз звертаю увагу, що всі призовники, у тому числі з нових регіонів (як в Росії називають тимчасово окуповані території України, – ред.), до зони бойових дій не прямуватимуть», – пообіцяв Шойгу.


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