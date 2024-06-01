Кримінал

Шість крилатих ракет влучили у обʼєкти критичної інфраструктури на Львівщині

1 Червня 2024 11:07
Львів, ракетні обстріли
Ілюстративне фото / Фото ДСНС

Під час затяжної повітряної тривоги, яка тривала з 03:29 по 06:10 1 червня, 6 крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області. Про це повідомив керівник ОВА Максим Козицький.

За його словами, внаслідок нічної атаки ворога на одному з обʼєктів критичної інфраструктури постраждали четверо людей. Їх госпіталізували

Зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи ПвК «Захід» у своїй зоні відповідальності знищили 18 ракет та 6 «шахедів».

“Нагадаю, територія відповідальності ПвК «Захід» – це 8 областей: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька”, – зазначив Козицький.

Він також додав, що наразі системи життєзабезпечення на Львівщині працюють у штатному режимі.


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