Суспільство

Щонайменше 247 російських солдатів було взято у полон на Курщині 
26 Серпня 2024 07:09
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полон
Ілюстративне фото / suspilne

Щонайменше 247 російських солдатів було взято у полон выд початку Курської операції.

Про це пише The Washington Post.

Йдеться про відеозаписи, зняті самими українськими військовими, і кадри, зроблені фотографом The Washington Post у таборі для військовополонених, де утримують, зокрема, російських строковиків.

У статті також наголошують, що молоді російські військові, здається, здавалися в полон без опору.

Видання при цьому зазначає, що журналісти перевірили далеко не всі відео і фото з полоненими, які продовжують з’являтися в мережі, а тому припускає, що кількість російських військових, які потрапили до рук ЗСУ, значно вища.


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