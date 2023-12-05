Щонайменше 13 місцевих депутатів виїхали за кордон і не повернулися в Україну — ЗМІ

Журналісти з’ясували імена щонайменше 13 місцевих депутатів, які через Шлях виїхали за кордон і не повернулися.

Журналісти видання NGL.media з посиланням на джерела в Держприкордонслужбі з’ясували, що це, зокрема:

Депутат Харківської обласної ради Віталій Абрамов. Абрамова в систему Шлях вносила Харківська ОДА. Уперше це сталося 10 серпня 2022 року за поданням «Благодійного фонду імені Саркіса Давтяна», а вдруге — 9 листопада 2022 року за поданням БФ «Допомога українцям 2022″. Останній дозвіл діяв до 31 січня 2023 року — саме того дня Абрамов і виїхав», — ідеться в тексті.

Депутат Новомосковської районної ради на Дніпропетровщині Максим Кривда покинув країну ще в грудні 2022 року. Він виїхав потягом як волонтер за дозволом від Дніпропетровської ОВА, згідно з яким мав повернутися до 15 січня.

Депутат Харківської районної ради Станіслав Лебедєв виїхав з України в листопаді 2022 року, після чого зник. У систему Шлях Станіслава Лебедєва внесло Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

У вересні 2022 року виїхав священник і депутат Херсонської райради від Ігор Семеніхін. Виїхав він у перший же день дії дозволу, виданого Херсонською ОДА. Семеніхін мав би повернутися до 27 вересня.

У березні 2023 року виїхав депутат Соледарської міської ради Сергій Петров. У систему Шлях його внесла Волинська ОДА. Уже у вересні 2023 року Петров опублікував у соцмережах фото з донькою з Польщі. У Волинській ОДА стверджують, що внести Петрова до Шляху попросив благодійний фонд «Віримо в Україну», тож дали такий дозвіл, але дозволили виїзд максимум на два тижні. Керівник фонду Віримо в Україну Анатолій Шваб сказав, що пам’ятає звернення від військової частини, для якої Петров мав привезти автомобіль. Але чим усе закінчилося не пам’ятає, як і назву військової частини”, — зазначають журналісти.

Депутат Добропільської міської ради в Донецькій області Артем Сундучніков виїхав за кордон у березні 2023 року на підставі рішення Житомирської ОДА. Там кажуть, що видали дозвіл на прохання Свято-Михайлівського кафедрального собору в Житомирі.

При цьому ще сім депутатів «не просто виїхали за кордон, а й відмовилися від депутатських повноважень». Це депутат Чортківської міськради від партії Чорткова Назарій Пиптик, депутат Бориспільської міської ради Київської області Сергій Пашин, депутат Покровської райради у Кривому Розі Юрій Красножон, депутат Бучанської районної ради Київської області Святослав Куценко, депутат Золочівської райради на Львівщині Борис Довбета, депутат Дніпровської районної ради Віталій Дорохін, депутат Саксаганської районної ради Кривого Рогу Роман Резнік.

Журналісти також зазначають, що це не повний список депутатів, які після повномасштабного вторгнення РФ в Україну виїхали за кордон і не повернулися досі.