“Щодня на нашій території відбувається розвантаження допомоги від західних партнерів” – Данілов

Секретар Ради національної безпеки й оборони заявив, що Україна кожного дня розвантажує допомоги, яку надають союзники.

Про це посадовець повідомив у ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Щодня на нашій території відбувається розвантаження. Інколи в більшій кількості, інколи у меншій. Але немає жодного дня, щоби в нас не було допомоги від наших партнерів”, — сказав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що над тим, аби Україна і надалі продовжувала отримувати допомогу працює велика команда, до якої входять президент, МЗС та посли.

“Всі вони здійснюють роботу, щоб цей потік, цей струмочок у жодному разі не пересихав”, — наголосив посадовець.