Щоб не отримувати паспорт РФ, 88-річний дідусь вийшов з окупованої частини Донеччини

У Донецькій області 88-річний Іван Якович з села Очеретине, яке частково перебуває під окупацією, самотужки дійшов до підконтрольної Україні території.

Як розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, Іван Якович вирішив покинути дім на окупованій території, адже не хотів отримувати паспорт РФ.

Як розповів дідусь, російські окупанти забрали у нього український паспорт та хотіли видати російський. Аби цього не сталося, 88-річний Іван Якович пішки пішов у напрямку підконтрольної Україні території.

З Покровська волонтери перевезли дідуся до Дніпра, де надали тимчасовий притулок. Згодом Івана Яковича мають перевести до одного із закладів соціального захисту та надати чоловіку житло.