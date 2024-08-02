Як отримати дані з державних реєстрів України?

Державний реєстр представляє собою автоматизовану інформаційну систему, що акумулює дані про юридичних і фізичних осіб, які потрібні державі для виконання своїх завдань. Існує безліч різних реєстрів та баз даних залежно від теми інформації. Наприклад, можна виділити такі реєстри, як Єдиний державний реєстр юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців (ЄДР), Єдиний державний демографічний реєстр, Реєстр ліцензій, Єдиний реєстр судових рішень та інші.

Основними завданнями всіх цих та інших державних реєстрів є облік і безпечне зберігання інформації, а також її надання чи передача за запитом. Важливо відзначити, що дані в Єдиному державному реєстрі зберігаються в універсальному електронному форматі, що спрощує процеси створення, ведення обліку та доступу до інформації.

Щоб скористатися можливостями будь-якого з державних реєстрів України, потрібно розуміти, які дані вони містять і як їх можна отримати. Більше інформації на цю тему доступне за посиланням: https://youcontrol.com.ua/topics/derzhreiestry-ukrayiny/.

Державні реєстри України: призначення та доступ до них

Мета державних реєстрів полягає у забезпеченні швидкого та зручного доступу до потрібної інформації. Інакше кажучи, реєстр є джерелом даних, причому конкретний зміст цих даних визначається призначенням кожного реєстру. Наприклад:

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань містить відомості про назви, реєстраційні дані та іншу публічну інформацію про юридичні особи, ФОП, а також громадські формування, які не мають статусу юридичної особи.

містить відомості про назви, реєстраційні дані та іншу публічну інформацію про юридичні особи, ФОП, а також громадські формування, які не мають статусу юридичної особи. Єдиний державний реєстр судових рішень включає судові рішення та супутню інформацію про суддів, учасників справ та інше.

включає судові рішення та супутню інформацію про суддів, учасників справ та інше. Єдиний державний реєстр ліцензій зберігає інформацію, пов’язану з ліцензуванням різних видів господарської діяльності.

Знаючи, що таке ЄДР і які дані він містить, ви зможете чітко визначити, до якого реєстру звертатися для отримання необхідної інформації. Оскільки Єдиний державний реєстр є джерелом відкритих даних, інформація в ньому зазвичай доступна всім громадянам України.

Як отримати дані з державних реєстрів України?

Якщо ви вже знаєте, що таке Єдиний державний реєстр, які саме дані вам потрібні та в якому реєстрі вони містяться, наступним кроком буде формування запиту. Щоб почати роботу з реєстром, можливо, знадобиться пройти реєстрацію, авторизацію або отримати персональний ключ.

Більшість реєстрів доступні безкоштовно, але слід врахувати, що безкоштовний доступ до даних може суттєво відрізнятися від інформації, що надається на платній основі. Найзручніший і ефективніший спосіб роботи з державними реєстрами — це використання спеціалізованої інформаційно-аналітичної системи, такої як YouControl.