Що таке слоти і як в них грати в Україні?

Слоти (або ігрові автомати) – це найпопулярніший ігровий варіант у казино, і на сайтах онлайн казино може бути понад 1 000 ігор цієї категорії. Хоча ігри охоплюють нескінченне розмаїття тем і стилів, більшість слотів мають однакову основну механіку. Завдяки цьому ви легко навчитеся грати в будь-якому онлайн казино в Україні, наприклад в такому, як казино SuperBoss, і зможете скористатися всіма перевагами обертання барабанів для отримання великих виграшів.

Як працюють онлайн-слоти

Онлайн-ігрові автомати – це ігри казино, які можуть бути різних форм і розмірів. Однак більшість варіантів працюють однаково. На екрані з’являється певна кількість символів на фіксованій схемі. Після того, як ви зробите ставку, на екрані з’являться випадкові символи, які можуть приносити виплати залежно від їхньої рідкісності.

Найкращий спосіб зрозуміти правила слотів – це ознайомитися з їхньою структурою та основною механікою. Більшість слотів складаються з барабанів з рядами символів, лініями виплат і таблицею виплат.

Барабани

Барабани слотів – це вертикальні стовпчики символів. Більшість ігор мають п’ять барабанів, але є також варіанти з трьома, шістьма, сімома або більше. Барабани починають обертатися після того, як ви зробите ставку і натиснете кнопку обертання, після чого на них з’являться випадкові символи.

Розуміння виграшів у слотах

Щоб сформувати виграшну комбінацію під час гри, символи зазвичай повинні знаходитися в сусідніх позиціях і на активних лініях. Розмір виплати залежить від кількості символів у комбінації та від їхньої вартості. Оскільки деякі іконки зустрічаються рідко, вони дають більші призи, коли формують комбінацію на екрані.

Наприклад, давайте подивимося на Blood Suckers II від NetEnt, 5-барабанний ігровий автомат з 25 лініями, які оплачуються зліва направо. Це означає, що відповідні символи повинні випасти на сусідніх позиціях на одній лінії, починаючи з крайнього лівого барабана. Виплата визначається розміром ставки та таблицею виплат символів.

Результати раунду визначаються за допомогою генератора випадкових чисел (ГВЧ), щоб гарантувати, що все буде чесно. Хоча гравець не може вплинути на результат обертання, в грі часто доступні додаткові функції, які можуть допомогти збільшити виплату в раунді.

RTP та волатильність в онлайн-слотах

Коефіцієнт повернення гравцеві, також відомий як ігровий RTP, – це показник того, скільки виплачує ігровий автомат. Це теоретичний показник, заснований на мільйонах обертань, але він може бути способом виграти більше під час сесії.

Волатильність гри – ще один фактор, який слід враховувати. Це спосіб розподілу виплат. Гра з високою волатильністю передбачає великі виграші, але вони трапляються дуже рідко. Менша волатильність означає, що гравці частіше отримуватимуть менші виграші.

Основні особливості онлайн-слотів

Бонусні функції в сучасних слотах можуть забезпечити більш захопливий ігровий досвід, і знання того, як вони працюють, дуже важливо, коли ви вчитеся грати в онлайн-слоти. Хоча функції можуть відрізнятися залежно від слоту, є деякі з них, які дуже популярні та доступні в багатьох найкращих слотах.

Дикі символи

Дикі символи є найбільш поширеною функцією, оскільки в більшості ігор є принаймні один дикий символ. Це спеціальний символ, який може замінити будь-який інший символ, необхідний для формування виграшної комбінації з іншими іконками на екрані, за винятком скатерів.

У багатьох слотах дикі символи також можуть формувати власні виграшні комбінації зі збільшеною виплатою, якщо їх більше на одній лінії.

Інші бонусні функції слотів

Список бонусних функцій можна продовжувати досить довго, але не всі з них широко доступні. Незважаючи на це, ми вважаємо, що корисно знати, як вони працюють, на випадок, якщо ви зіткнетеся з ними під час гри.

Випадаючі символи – ця функція, відома під назвами Tumbling Reels, Avalanches, Rolling Reels, Cascading Symbols або іншими подібними термінами від різних розробників, дозволяє виграшним символам зникати з екрана, звільняючи місце для інших символів, які падають на їхнє місце зверху. Це може призвести до більшої кількості виграшів протягом одного раунду.

– ця функція, відома під назвами Tumbling Reels, Avalanches, Rolling Reels, Cascading Symbols або іншими подібними термінами від різних розробників, дозволяє виграшним символам зникати з екрана, звільняючи місце для інших символів, які падають на їхнє місце зверху. Це може призвести до більшої кількості виграшів протягом одного раунду. Множники виграшу – у слот-іграх до бонусів або інших функцій, наприклад, до бонусних обертань, можуть бути додані множники. Вони множать отриманий виграш на певну суму, зазвичай від 2 до 5 разів. У деяких випадках множник виграшу може бути необмеженим під час бонусних обертань.

виграшу – у слот-іграх до бонусів або інших функцій, наприклад, до бонусних обертань, можуть бути додані множники. Вони множать отриманий виграш на певну суму, зазвичай від 2 до 5 разів. У деяких випадках множник виграшу може бути необмеженим під час бонусних обертань. Спеціальні дикі символи – крім того, що вони замінюють інші символи, дикі символи також можуть мати додаткові переваги. Деякі дикі символи можуть збільшуватися, щоб зайняти весь барабан, включати множники виграшів, які вони допомагають створювати, переміщатися по екрану кожного раунду та багато іншого.

дикі символи – крім того, що вони замінюють інші символи, дикі символи також можуть мати додаткові переваги. Деякі дикі символи можуть збільшуватися, щоб зайняти весь барабан, включати множники виграшів, які вони допомагають створювати, переміщатися по екрану кожного раунду та багато іншого. Азартні ігри – у грі з функцією азартних ігор гравці можуть використовувати виграш за раунд в іншій міні-грі, наприклад, вгадати, чи є випадкова карта червоною або чорною. Якщо ви вгадаєте правильно, приз подвоюється, а якщо не вгадаєте, то втрачаєте всю суму.

Безкоштовні повторні обертання – подібно до бонусних обертань, повторні обертання в слотах надають менше раундів. Насправді, більшість ігор надають лише одне повторне обертання без необхідності робити ставку, коли ви виконуєте певні умови, наприклад, випадає принаймні один дикий символ на екрані.

Як вибрати ігровий автомат

Вивчення всіх механік і бонусних функцій може здатися дещо складним, але правда полягає в тому, що слоти – одні з найпростіших ігор казино, особливо в Інтернеті. Майте на увазі, що вам не потрібно запам’ятовувати все одразу, щоб знати, як грати в онлайн-слоти.

Достатньо знати основи та знайти відповідний ігровий автомат. Після цього ви можете спробувати нові слот-ігри та розширити свій асортимент, щоб побачити, що ще вам подобається.

Щоб допомогти вам у цьому процесі, ми наполегливо рекомендуємо грати в демо-режимі. Це ідеальний спосіб випробувати різні ігрові автомати, а потім вибрати, на який з них зробити ставку. У демо-режимі ви граєте на віртуальні кредити, які не мають реальної вартості, і ви можете просто оновити сторінку, щоб отримати новий баланс.

Маючи це на увазі, давайте розглянемо ключові фактори, які слід враховувати при виборі ігрового автомата.

Тема

Тематика – це насправді важливий фактор, коли мова йде про онлайн-слоти, і розробники намагаються охопити все, що тільки можна придумати. Від популярних телешоу до маленьких мультяшних прибульців – у тематиці слотів є щось для кожного. Крім того, завдяки сучасній графіці, деталізованій анімації та захоплюючим звуковим ефектам, правильна тематика може зробити ігрову сесію цікавою та захоплюючою.

Звичайно, ідеальний дизайн для вас залежить від особистих уподобань. Тож перегляньте список найкращих онлайн казино, ознайомтеся з навчальним посібником зі слотів і пограйте в демо-режимі, щоб побачити, як все виглядає.

Функції

Як ми вже писали, різні ігри можуть мати різні функції. Ми рекомендуємо обирати автомат з хорошим балансом, оскільки занадто велика кількість доповнень може надмірно стимулювати, не приносячи при цьому великих виплат.

Шукайте гру з дикими символами, скатерами, бонусними обертаннями і, можливо, додатковим бонусним раундом. Якщо ж ви хочете зірвати великий джекпот, обов’язково зверніть увагу на деякі популярні слоти з прогресивним джекпотом.

Доступність

Не всі слоти доступні в усіх казино. Тому, якщо ви віддаєте перевагу грі на конкретному гральному сайті, вам доведеться дотримуватися їхніх доступних ігор. Крім того, обов’язково ознайомтеся з бонусами казино, оскільки вони можуть допомогти збільшити ваш банкрол і зробити слоти більш виграшними.

Як зробити правильну ставку

Одним із найважливіших аспектів відповідальної гри в ігрові автомати є правильне розміщення ставок. В різних іграх можна робити різні ставки, і вища ставка іноді може виглядати привабливо, враховуючи той факт, що виплати також збільшуються.

Насправді ми вважаємо, що слоти слід розглядати як форму розваги, а не як спосіб заробітку. Саме тому для початківців ми рекомендуємо гравцям починати з малого. Насправді, ще краще грати в демо-режимі, не роблячи жодних ставок.

Відповідальна гра – це ключ до успіху, тому обов’язково встановлюйте бюджет і не женіться за програшами. Також рекомендується встановити ліміти на депозити та витрати.