Що таке SKU в Google Shopping?

Якщо Ви ще не знаєте, що таке Google Shopping, то наполегливо рекомендуємо ознайомитися з платформою до прочитання нашої статті, адже ми говоритимемо про одну з її особливостей – SKU. Далі розповімо, як він формується і для чого він потрібен.
Чому SKU важливий для товарних оголошень?
SKU (Stock Keeping Unit) – це унікальний ідентифікатор, що присвоюється кожному різновиду товару. Він допомагає в низці найважливіших завдань, пов’язаних з налаштуванням товарної реклами. Серед основних його призначень:
- Дають можливість точної ідентифікації товарів. Присвоюючи кожній варіації товару свій SKU, Ви даєте Google можливість точно ідентифікувати і розрізняти Ваші товари. Правильне використання SKU гарантує, що користувачі бачать саме той варіант, який їх цікавить.
- Забезпечують управління цінами та наявністю. За допомогою SKU Ви можете передавати в Google Shopping актуальну інформацію про ціни та наявність кожної варіації товару. Точні дані підвищують довіру покупців і знижують показник відмов.
- Допомагають в аналізі ефективності. Використовуючи SKU, Ви отримуєте детальну аналітику за кожним варіантом товару: покази, кліки, CTR, продажі тощо. Це дає змогу виявляти лідерів і аутсайдерів Вашого асортименту, оптимізувати кампанії та ухвалювати виважені рішення щодо управління товарами.
- Відкривають можливість запускати промо-акції. Правильне використання SKU відкриває можливості для участі в спеціальних акціях і програмах Google Shopping, на кшталт Merchant Promotions і Dynamic Remarketing.
Як ефективно працювати зі SKU в Google Shopping?
Під час налаштування товарних оголошень, обов’язково переконайтеся, що кожному товару присвоєно унікальний Stock Keeping Unit. Щоб усе працювало правильно:
- Створюйте унікальні SKU для кожної варіації товару. Якщо Ваш продукт має відмінності за розміром, кольором, матеріалом або іншими значущими параметрами – присвоюйте окремий SKU кожному різновиду. Це дасть змогу точно керувати асортиментом і передавати в Google Shopping максимально детальну інформацію за кожним варіантом.
- Використовуйте інформативний, але лаконічний формат SKU. Включайте в ідентифікатор товару його ключові характеристики, наприклад: “brand_category_color_size”. Однак пам’ятайте про обмеження в 50 символів і використовуйте тільки латинські літери, цифри, “-” і “_”. Інформативні SKU спростять Вам роботу з асортиментом і звітністю.
- Підтримуйте однаковість SKU у всіх Ваших системах. Використовуйте ідентичні SKU на Вашому сайті, складському обліку, управлінні замовленнями та у фіді даних Google Merchant Center. Це забезпечить цілісність інформації та спростить зіставлення даних з різних джерел. Крім того, це знизить імовірність помилок і невідповідностей.
- Своєчасно оновлюйте інформацію по кожному SKU. Регулярно надсилайте в Google Merchant Center актуальні дані про ціни, наявність, описи та інші атрибути Ваших товарів. Це гарантує, що користувачі Google Shopping завжди бачать коректну та свіжу інформацію щодо кожного різновиду Вашого асортименту.
- Аналізуйте ефективність на рівні SKU. Використовуйте звіти Google Merchant Center для відстеження показів, кліків, продажів та інших метрик за кожним SKU. Це дасть змогу виявляти лідерів і аутсайдерів у Вашій товарній матриці, оптимізувати ставки та налаштування кампаній, а також ухвалювати рішення щодо асортименту, ґрунтуючись на реальних даних.