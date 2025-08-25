Що таке SKU в Google Shopping?

Якщо Ви ще не знаєте, що таке Google Shopping, то наполегливо рекомендуємо ознайомитися з платформою до прочитання нашої статті, адже ми говоритимемо про одну з її особливостей – SKU. Далі розповімо, як він формується і для чого він потрібен.

Чому SKU важливий для товарних оголошень?

SKU (Stock Keeping Unit) – це унікальний ідентифікатор, що присвоюється кожному різновиду товару. Він допомагає в низці найважливіших завдань, пов’язаних з налаштуванням товарної реклами. Серед основних його призначень:

Дають можливість точної ідентифікації товарів. Присвоюючи кожній варіації товару свій SKU, Ви даєте Google можливість точно ідентифікувати і розрізняти Ваші товари. Правильне використання SKU гарантує, що користувачі бачать саме той варіант, який їх цікавить.

Забезпечують управління цінами та наявністю. За допомогою SKU Ви можете передавати в Google Shopping актуальну інформацію про ціни та наявність кожної варіації товару. Точні дані підвищують довіру покупців і знижують показник відмов.

Допомагають в аналізі ефективності. Використовуючи SKU, Ви отримуєте детальну аналітику за кожним варіантом товару: покази, кліки, CTR, продажі тощо. Це дає змогу виявляти лідерів і аутсайдерів Вашого асортименту, оптимізувати кампанії та ухвалювати виважені рішення щодо управління товарами.

Відкривають можливість запускати промо-акції. Правильне використання SKU відкриває можливості для участі в спеціальних акціях і програмах Google Shopping, на кшталт Merchant Promotions і Dynamic Remarketing.

Як ефективно працювати зі SKU в Google Shopping?

Під час налаштування товарних оголошень, обов’язково переконайтеся, що кожному товару присвоєно унікальний Stock Keeping Unit. Щоб усе працювало правильно: