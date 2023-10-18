Що таке модем і для чого він потрібен?

Модем — це спеціальне обладнання, що призначене для організації швидкого бездротового інтернету. Його задача полягає у перетворенні аналогового сигналу в цифровий, який потім доступний для опрацювання комп’ютером або іншим пристроєм.

Варто зауважити, що для отримання з’єднання використовуються мережі саме мобільних операторів. У цьому й полягає головна відмінність між стандартним кабельним підключенням та стаціонарним Wi-Fi-роутером, до яких звикла переважна більшість користувачів. Але в деяких випадках немає іншого варіанту, крім того, щоб купити модем, адже поки що інтернет-провайдери не дісталися до кожного куточка в Україні.

Які бувають різновиди модемів?

3G/4G-модеми мають доволі великий попит. Вони не прив’язані до конкретного місця, тому вважаються ідеальним варіантом у дорозі, коли важливо мати доступ до мережі та перебувати на зв’язку.

Але щоб підібрати оптимальний варіант модема, необхідно враховувати такі технічні характеристики:

тип підключення — завчасно вивчіть це питання, адже бувають різні варіанти з’єднання з мережею: через DSL-протокол, кабель тощо;

швидкість передачі даних — може коливатися в діапазоні від 56К до 1Gbps і більше. В цьому випадку вибір залежатиме від завдань, які ви плануєте виконувати. Наприклад, щоб грати в ігри, потрібен пристрій, що здатний забезпечувати максимальну швидкість передачі даних;

функціональність — виробники пропонують варіанти із вбудованим роутером або Wi-Fi-точкою доступу. Перший варіант знадобиться тим, хто планує одночасно підключати кілька пристроїв до мережі.

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Від чого залежить вартість модема?

Основні критерії, які впливають на ціну обладнання, — це бренд, функціональність і технічні параметри. Можливості пристрою — важливий показник, який варто обов’язково враховувати перед здійсненням покупки. На сайті GOODOK представлені різні моделі, тож ви матимете змогу порівняти доступні варіанти та підібрати вигідну пропозицію під свій бюджет. Ще одна опція — скористатися допомогою фахівця та отримати корисну пораду.