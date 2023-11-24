Ще одна провінція Канади визнала Голодомор актом геноциду

Атлантична канадська провінція Острів Принца Едварда визнала Голодомор актом геноциду українців, ставши останньою провінцією з усіх десяти, які це зробили.

Відповідний законопроєкт, повідомляє “Європейська правда” з посиланням на “Укрінформ“, у третьому й завершальному читанні отримав одностайну підтримку депутатів.

“Острів Принца Едварда приєднується до інших провінцій у визнанні українського голоду актом геноциду”, – йдеться у тексті ухваленого законопроєкту.

Окрім самого факту визнання геноциду, законопроект також на провінційному рівні визначає четверту суботу листопада Днем пам’яті Українського голоду й геноциду.

До провінційного парламенту законопроєкт уніс депутат від Ліберальної партії Гордон Макнілі. На його ухвалення депутатам знадобилося менш ніж три тижні.

Канада на державному рівні визнала Голодомор актом геноциду у 2008 році. З того часу країна щороку вшановує День пам’яті жертв голодомору. Враховуючи рішення законодавчих зборів Острова Принца Едварда, усі десять канадських провінцій визнали Голодомор актом геноциду.